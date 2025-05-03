不想惹事 國安紅帽讓里長參訪、學術交流都趨緩

兩岸氛圍風聲鶴唳，台人赴陸交流成為稍有不慎，便會引來政府以國安之名「關切」的事情。有里長說，他每次到大陸交流，從不談政治，沒有必要限制，但也因現在當局政策，「確實會怕怕的」，有認識的里長就因為去大陸交流被請去喝茶，但不清楚具體到大陸談了什麼。

民進黨北市議員於2024年總統及立委選舉，指大陸以招待北市基層里長赴大陸旅遊，6天5夜僅付1萬5千元團費，懷疑大陸統戰出資干擾選舉。北檢2023年12月15日依涉「反滲透法」等罪嫌，大動作搜索、約談參加41名參加旅行團的里長。檢方今年1月24日偵結，認定未要求支持投票給特定候選人，部分里長回國參加造勢活動屬個人政治性言論，21人獲不起訴處分。

儘管檢方不起訴2024大選期間赴陸交流的里長，仍給基層壓力。民進黨現又欲推國安法案，恐對兩岸交流進一步限縮。

有台北市里長說，他們去大陸交流從不談政治，頂多就是吃好一點，稍微有觀光旅遊，在更早之前去大陸交流時，陸方還會表達對台灣民生跟社會氛圍的贊同跟羨慕，直言「要學習台灣」。雙方交流且互相了解，限制有必要嗎？他不諱言，民進黨政府的政策會讓他們現在即便要去大陸交流，「都會怕怕的」，怕一回來就被清算。有里長從大陸交流回來後，立刻被關切或請去喝茶，但不清楚被約談的人具體到大陸說了什麼。

東吳大學政治系副教授左宜恩坦言，在相關新聞例如政府要求教師赴陸需先行上網登記申報，以及在共機持續擾台、民間反中聲浪仍大的情況下，的確如此會形成部分隱形的壓力。不過相信多數此時仍能前往參加交流活動的教師們，應該都很有信心不會淪為政治宣傳工具，但如果仍被扣上紅帽，也只能以「問心無愧」，自我調適心情了。

清華大學兼任助理教授何志勇說，有聽聞確實有要求學校老師登錄兩岸交流活動。他認為，這時間點可能暫緩會好一點。待美中關稅談妥，兩岸情勢會比較明朗。屆時台灣對大陸的政策一定會受到美國的態度而做調整。

一名在陸台籍教師說，這不光是要不要兩岸交流的問題，而是他們這一群在大陸工作的台商、台幹、台師，或是在陸求學的台生，因為民進黨政府一意孤行，導致兩岸關係惡化，台灣內部也產生撕裂和分歧，在台灣難免受到異樣看待，這讓他每次返台都是「非常低調」，他不談政治，更不談兩岸如何，就怕被民進黨用國安之名，安他莫須有的罪名銬走。