蔡壁如遭停權1個月 黃國昌：沒過問

面對綠營司法、罷免兩把大刀步步進逼，國民黨號召民眾4月26日上凱道抗議賴清德總統獨裁。當天上台宣講的藍營政治人物一個比一個慷慨激昂，國民黨主席朱立倫除喊出要罷免賴清德外，活動結束後更在一群藍委的擁簇下，前往中正一分局「自首」，除激情也大打悲情牌；而被視為2028能挑戰賴清德的台中市長盧秀燕，宣講內容卻相對和緩，這背後又有什麼盤算？

2025-05-03 13:19