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蔡壁如遭停權1個月 黃國昌：沒過問

中央社／ 雲林縣3日電
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。聯合報系記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。聯合報系記者陳雅玲／攝影

台灣民眾黨中央委員蔡壁如遭停權1個月，民眾黨主席黃國昌今天表示，中央評議委員會獨立行使職權，他沒過問。

蔡壁如曾發布類似民眾黨徽圖卡，遭檢舉侮辱黨徽。民眾黨中評會主任委員李偉華昨天說，蔡壁如說明時強調非她變造黨徽，而是轉傳，中評會採信，但認定違紀，裁定停權1個月。

苗栗通霄鎮白沙屯媽祖抵達雲林縣北港朝天宮，黃國昌上午率黨公職到北港鎮華勝路發結緣品，隨後追隨媽祖進朝天宮。

不過，黃國昌父親過世後，黃國昌守喪未滿1年，遭質疑「大不敬」，黃國昌說，曾詢問北港朝天宮相關禮儀和習俗，相信媽祖慈悲，拿這件事政治攻擊大可不必。

此外，黃國昌表示，前民眾黨主席柯文哲目前仍在羈押，無法如往年參與媽祖進香，民眾黨員們感到難過，「相信媽祖也會保佑柯文哲。」

北港朝天宮 台灣民眾黨 柯文哲 白沙屯媽祖 蔡壁如 黃國昌

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