藍營罷免吳沛憶連署爆嫌隙？ 郭昭巖批鍾小平講話要打折扣

罷免綠委吳沛憶二階連署行動持續，國民黨北市議員鍾小平指同黨議員郭昭巖稱，黨中央要求議員每人要收5000份連署書，會害慘淺綠票跑掉。郭昭巖今現身罷團活動，反駁從沒講過這句話，直呼鍾講話可信度要打折扣；鍾則回他是最忠貞的黨員。

郭昭巖今提前出席罷團在青年公園的連署活動，被媒體問及鍾小平一說，她聽聞不滿指出，「鍾小平這樣講我？我從來沒講這句話，鍾小平講話可信度真的是要打折扣」，她強調沒講的話，不可以扭曲。

郭昭巖表示，她今天怎麼樣也會趕過來，但因她也是台北市婦女會理事長，今天辦模範母親表揚活動，她必須趕到現場，所以沒辦法等到9點45分，所以她母親代表她來跟黨部表達支持立場，「我覺得鍾小平你做好自己的事啦。」

對於郭昭巖反駁，出席同場活動的鍾小平指出，這個對話來自於國民黨秘書長黃健庭到黨團來，包含召集人、國民黨主席朱立倫、戴錫欽交代，我們的任務就是要連署成功，最基本5000人都連不到，就沒盡到在地議員的責任。

鍾小平說，朱立倫訂的目標是對的，作為以後提名議員參考是非常正確的事情，退此一步即無死所。我們罷免不只是罷免吳沛憶，民進黨已經宣布法理台獨，內政部長劉世芳都講出來一邊一國，對內消滅國民黨，兩岸掀起戰爭搞台獨，國民黨就是蔣經國路線，反併吞、反台獨。

他建議朱立倫，這場罷免、反罷免，真的應提高定位是一場民進黨挺台獨、國民黨反台獨、中華民國保衛戰，這才有動員能力。

鍾小平強調，他一定會盡力交出國民黨主席給他的額度，「我是最忠貞的黨員，希望3位國民黨籍議員攜手合作，這是最重要的事，其他有什麼重要？」一旁的中廣前董事長趙少康緩頰說，目前最重要就是完成二階連署，所有恩恩怨怨先放一邊。