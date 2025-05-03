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綠府城內戰／藍見縫插針 挫霸道賴清德銳氣

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台南市長初選之爭激烈化，國民黨人士表示，本質上就是綠營內「賴系」與「非賴系」對決，藍營不會介入，但在賴清德政治本命區挫賴銳氣是共識，綠營分裂藍營就有機會勝選。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選之爭激烈化，國民黨人士表示，本質上就是綠營內「賴系」與「非賴系」對決，藍營不會介入，但在賴清德政治本命區挫賴銳氣是共識，綠營分裂藍營就有機會勝選。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選之爭激烈化，國民黨人士表示，盡管兩組擬參選人綠委林俊憲與陳亭妃都打出「信賴」名號，但本質上就是綠營內「賴系」與「非賴系」對決，賴清德連在民進黨內都太霸道，才會引發非賴勢力圍攻，藍營不會介入對民進黨家務事，但在賴清德政治本命區挫賴銳氣是共識，綠營分裂藍營就有機會勝選。

民進黨英系立委王世堅日前公開發言力挺陳亭妃「受委屈」，除了兩人長久交情外，派系屬性「非賴」的英系是否在台南初選表態，也受關注。不過，派系人士表示，高層已明令「關於2026初選，八掌溪以南的事情英系不要來插手」，相關事宜點到為止，不會有大動作。

賴系和非賴系之爭，導致民進黨內不和諧，是否可能成為「翻轉綠地變藍天」的契機？藍營地方人士表示，很有可能。不同派系為了爭奪市長初選，從去年1月13日總統及立委選舉後的隔天就開打，一路打到明年11月選舉，打了將近3年。在這當中能夠發酵是因為都是在檯面上爭，而且動作都這麼大，看板上千面，不斷勾起台南鄉親對於這8年來，官商、黑金、槍的結合，從光電到爐渣案，不當得利都是幾10億元。

藍營地方人士指出，民進黨不同派系之爭一再凸顯，看似每面看板、文宣是為個人爭取曝光度，實則不斷曝光民進黨黑金事件，拿那麼多錢，將來要回饋台南市民？還是回饋金主？還是繼續搞官商勾結，否則怎麼還得了錢？如果這些錢是來自之前的官商勾結，那辦得了案嗎？願意對抗它們嗎？擺脫得了他們嗎？」

該人士說，很多人在台南看到國民黨立委謝龍介會鼓勵，謝龍介到黃昏市場、菜市場，都會幫謝龍介加油打氣比個讚，按台南政治版圖看，藍綠比最少是4比6以上，這麼多人沈默但會為謝龍介比讚加油，這就成為台南市民想要尋求改變的重要證明。國民黨台南市議員蔡宗豪表示，台南民眾對於政治鬥爭已十分厭倦，再加上民進黨已執政台南30年，並無顯著的治理成績，這些民眾都看在眼裡。現在民進黨的初選，就像拿著一把無柄的刀刃，相互砍殺、血流成河，可能會讓雙邊支持者心生不滿進而不出門投票。國民黨的候選人秉持著服務與改變出線的機率還是相當大的。

民進黨 立委選舉 謝龍介 賴清德 陳亭妃

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