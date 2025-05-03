綠府城內戰／林俊憲發起強攻 陳亭妃守領先避正面衝突

綠營南部政壇由於沒有國民黨立委可罷免，對大罷免相對參與度低，近日最熱議題全聚焦在民進黨台南市長初選情勢升溫。派系人士表示，民進黨立委林俊憲終於發起參選以來第一波攻勢，派系內視為「D-Day」，是「台南的諾曼第反攻起點」；民進黨立委陳亭妃則採取不正面衝突的防守戰，要守成現有的民調領先優勢。

民進黨人士表示，林俊憲近期在原台南市區民調和陳亭妃幾乎能打成平手，但舊台南縣區卻仍相當程度落後陳亭妃，新系團隊及地方組織幹部提出二大建議。首先，是造勢場合不追求規模，改以頻繁小規模座談會形式，強化地方認同才能在縣區突圍；再者，是空戰不能再推縮，落後者就該發起強攻，該說的重話不能再等。

該人士指出，第一點建議也是潘孟安在屏東拉抬徐富癸立委逆轉勝的模式，在派系內被視為經典一戰，林俊憲接受陸戰組織建議沒問題，但關於第二點空戰要「硬起來」，林俊憲本人卻遲遲不願執行，一度讓輔選團隊焦慮。

到了上月28日，林俊憲親上火線，質疑陳亭妃藉國民黨力量打擊黨內同志。綠營地方人士表示，主帥終於醒了，「信賴連憲」團隊都鬆了一口氣，陳亭妃和藍營交好的案例太多了，未來多得是可以舉例給選民聽；林俊憲為選戰定調後，到地方走一圈就會發現風向在變，初選出現新變數，目前民調趨勢很明顯，一個逐步向上、一個逐步向下。

親陳亭妃陣營派系人士表示，林俊憲發起強攻本來就是意料中的事，目前的應對策略也很清楚，就是「三不政策」，不正面反擊、不加入攻擊綠營自家人行列、不讓林俊憲拿舊聞就能在現在重新熱炒，要維持住原來的選戰節奏，並訴諸大罷免當前，民進黨要團結。

陳亭妃也說，對於任何抹黑攻擊或特定人士半夜傳不友善簡訊，她會以德報怨，不再做任何回應。她一定會遵從民進黨主席賴清德的指示，會信守承諾，不做黨內互打，也不讓國民黨有機可乘。