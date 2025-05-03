林右昌：台日執政黨青年局「交流元年」持續交流常態化

日本自民黨青年局昨天下午由局長中曾根康隆眾議員率青年局幹部眾議員平沼正二郎、參議員神谷政幸、眾議員根本拓、眾議員福田Kaoru等人拜訪民進黨中央黨部，由秘書長林右昌率領甫於4月成立的民進黨青年局幹部接待。

林右昌表示，去年12月代表民進黨主席賴清德前往日本自民黨總部與中曾根局長及青年局幹部交流成果豐碩，回台後也在賴清德支持下，於上個月正式成立民進黨青年局，很高興能在民進黨中央黨部見證自民黨與民進黨的青年局第一次正式會面的歷史時刻。

林右昌指出，台日雙方交流至關重要，賴清德指示成立青年局，就是希望建立自民黨與民進黨兩黨制度性的交流，此次會面只是開端，未來希望雙方能建立更頻繁的互訪與交流機制。

中曾根康隆表示，民進黨與自民黨同為執政黨，面臨當前區域安全局勢的考驗，也同樣在處理許多國內政治所面臨的共同課題，雙方成員都是要承擔台灣及日本未來的世代，透過青年局的平台多所交流，將有於雙方在政策及議題上的經驗交換。