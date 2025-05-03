賴清德將慶二戰歐戰勝利 牛煦庭：對日抗戰是否予盛讚

賴清德總統下周將對外發表紀念第二次世界大戰相關看法，強調須挫敗侵略行為。國民黨立委牛煦庭說，太平洋戰爭的終戰紀念日8月15日是否要比照辦理？會觀察賴總統是否給予中華民國對日抗戰英勇表現最高的盛讚，還是選擇性的繼續吃「中華民國自助餐」。

路透2日引述消息人士報導，值此台灣正面臨中國愈來愈大的軍事壓力之際，賴總統將在下周四對外發表紀念二戰相關看法，在台紀念二戰歐洲戰場終戰，旨在強調雖然二戰結束已80年，但極權勢力正在捲土重來，恐對全球的民主和平造成衝擊。

牛煦庭說，如果要在歐戰的終結紀念上發表講話，那麼太平洋戰爭的終戰紀念日8月15日是否要比照辦理？「我們會密切觀察賴清德總統屆時是否給予中華民國對日抗戰英勇表現最高的盛讚，還是選擇性的繼續吃『中華民國自助餐』」。