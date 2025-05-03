前日本經產大臣率團訪台 將晉見賴總統、拜會蔡英文

外交部今天指出，日本前經濟產業大臣、眾議員西村康稔率團於3日至6日訪台，團員包括眾議員西銘恆三郎、佐佐木紀、簗和生與加藤竜祥等5人；訪團在台期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會前總統蔡英文等人。

外交部表示，訪團並將拜會總統府資政邱義仁與經濟部長郭智輝等，就區域情勢及台日經貿合作等議題交換意見，另將前往新竹科學園區、工研院及台中漫畫博物館參訪。

外交部說明，西村康稔歷任經濟產業大臣、經濟再生大臣等要職，熟稔日本產業及經貿政策，擔任經濟產業大臣期間曾推動台日半導體合作。在當前全球面臨供應鏈重組的情勢下，西村康稔這次率團訪台將有助促進台日經貿交流，並提升雙方高科技產業深層合作發展，外交部對西村康稔一行訪台交流表達誠摯歡迎。