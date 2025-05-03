卓榮泰稱政府失調朝野有責 林沛祥：雙眼一矇失格局

「經濟學人」1日報導提及，台灣政界長期以來的功能失調，成為中國大陸灰色戰術企圖利用的弱點。行政院長卓榮泰認為朝野均有責。國民黨立委林沛祥今批失去高度、沒有格局，卓揆和賴清德總統面對美中貿易戰的國安危機，選擇雙眼一矇。

國民黨立委徐巧芯昨在立院質詢時引述「經濟學人」報導指出，台灣政界長期以來功能失調，陷入極化及自滿的惡性循環。卓榮泰回應，一個專業經濟性雜誌引用的資訊，當然要重視，提到政府功能失能，「我們彼此都有責任」，面對國際貿易秩序重整中，要展現讓國際看到台灣朝野一致。

針對卓揆說法，林沛祥說，這又是一次「要抗議去天安門」，失去高度、沒有格局的執政黨發言。動不動就扯說「如果我有責任，你也有責任」、「如果你要去討論這個的話，你去別的地方討論」，用這種偷換概念的方式，掩飾自己的不足，不是身為執政黨閣揆該做的事情。

林沛祥認為，經濟學人提到的狀況，執政黨其實是可以改善的。台灣已經成功在IT產業，在半導體產業，做出水平式整合，但是我國國策、我國方向，卻沒有想要跟全世界交朋友，不只是給自己內部抹黑抹紅之外，也對外部，全球最大的工廠跟第二大的市場，明顯做出排斥的動作，做出不適當的動作。

林沛祥表示，當全世界都在關注美中的貿易戰的時候，台灣在中間，當然很容易成為爆炸最直接的引爆點，這也是必然的。卓榮泰也好，賴清德總統也好，他們針對這次真正國安的危機，選擇雙眼一矇看不到，繼續講沒有營養而失去格調的發言，這實在不是中華民國之福。

此外，針對經濟部長郭智輝於五一勞動節，回應台電員工抗議錯誤能源政策導致虧損，失言稱「看不下去可以離開」，林沛祥批郭是慣老闆，有恃無恐，出這麼大的紕漏，不用負起政治責任，且居然在立委質詢時，卓榮泰只輕飄飄說一句「我會跟他好好聊聊」，代表郭能當上經濟部長，靠的不是專業，靠的是聖上的喜好。這種有恃無恐的經濟部長，繼續帶領我國面對勞工問題，面對能源危機，這是中華民國的悲哀。