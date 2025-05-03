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賴清德慶祝二戰對德勝利 林沛祥：政治自助餐 無視日在台暴行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
路透2日引述消息人士報導，賴清德總統下周將首次在台灣紀念二戰歐洲戰場終戰，並強調必須挫敗侵略行為。圖為賴總統昨與新北產業園區業者座談。記者葉信菉／攝影
路透2日引述消息人士報導，賴清德總統下周將首次在台灣紀念二戰歐洲戰場終戰，並強調必須挫敗侵略行為。圖為賴總統昨與新北產業園區業者座談。記者葉信菉／攝影

賴清德總統下周將對外發表紀念二戰相關看法，並強調必須挫敗侵略行為。國民黨立委林沛祥今表示，中華民國是在亞洲，敵人是同為軸心國的日本，日本在台造成屠殺，賴總統身為國家元首卻刻意繞過暴行，慶祝二戰對德勝利，看到日本就矮人一截，吃政治利益的自助餐。

路透2日引述消息人士報導，值此台灣正面臨中國愈來愈大的軍事壓力之際，賴總統將在下周四對外發表紀念二戰相關看法，旨在強調雖然二戰結束已80年，但極權勢力正在捲土重來，恐對全球的民主和平造成衝擊。

林沛祥說，賴清德總統特地去宣導第二次世界大戰在歐洲戰場的勝利，好像有點去本末倒置了，「因為我們其實是在亞洲，且我們那時候的敵人是同為軸心國的日本。」

林沛祥表示，日本對台灣有「瑜不掩瑕」的過去，雖然日本人在台灣有些建設，但日本也實質上在台灣造成屠殺，強行在台灣徵用慰安婦，日本在台灣還是有些在全人類史上都不能被容許的暴行。

林沛祥指出，身為國家元首，卻刻意繞過這些惡行跟暴行，不對這些非人類的暴行譴責跟表態，卻去歐亞大陸的另一端慶祝第二次世界大戰，對德國、義大利等軸心國的勝利，這是另外一種偷換概念，「我在歐洲，就是跟同盟國在一起。可是我在亞洲的台灣，我中華民國就應該看到日本矮人家一截」，吃人家豆腐和這種政治正確、政治利益的自助餐，身為國家元首做這樣的事情，在國際之間是會被人家貽笑大方的，請賴總統跟執政當局自重，面對歷史，重視歷史，還原歷史，尊重歷史脈絡所留下來的一切，這才是合格的國家元首該做的事。

二戰 日本 林沛祥 賴清德

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