網溫調查／4月縣市長聲量 嗆大罷免「魄力」讓蔣萬安衝第一

「網路溫度計DailyView」根據KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析軟體，盤點4月網路聲量前10大縣市長口碑榜，數據顯示，不少進榜首長們的聲量高點與大罷免有關。台北市長蔣萬安更因此衝上網路聲量第一名，且熱門關鍵字是「魄力」。

網路溫度計表示，4月的台北政壇火藥味濃厚，站在風暴中心的正是台北市長蔣萬安。他一向給人「政壇暖男」的印象，鮮少激進發言，但這個月，他卻罕見切換「開嗆模式」，成為全台政治焦點。

數據顯示，蔣萬安聲量高點是4月11日赴議會備詢，民進黨議員簡舒培質問「哪一個國家要消滅中華民國？」，蔣萬安反擊「就是民進黨和共產黨」，嗆「嘴巴上講反共，自己養共諜，就是民進黨」。4月17日，蔣萬安親赴台北地檢署前抗議，他表示是以市長、公民、孩子爸爸身分出席，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

第二名到第五名依序為台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、新北市長侯友宜與高雄市長陳其邁。國民黨縣市首長的聲量高峰，皆與近期藍綠政治攻防有關，多圍繞大罷免與後續引發的司法案件。

第六名到第十名依序為基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚與南投縣長許淑華。聲量好感度，則由台南市長黃偉哲拿下4月第一名，台師大政研所退休教授曲兆祥分析，黃偉哲雖然聲量不高，但好感度卻第一，可歸類兩個原因，第一，他在民進黨內屬於攻擊性不強、仇恨值不高的類型，爭議度相對較低；其次，台南市原本綠營支持者就多，因此整體好感度也隨之提升。