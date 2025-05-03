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吳玉山：台灣只是川普棋子 對美重要但不會全力捍衛

聯合報／ 記者陳湘瑾李人岳／台北報導
中研院政治學研究所5月2日舉辦「川普2.0的百日變局：挑戰與展望」論壇，中研院院士吳玉山出席。記者潘俊宏／攝影
中研院政治學研究所5月2日舉辦「川普2.0的百日變局：挑戰與展望」論壇，中研院院士吳玉山出席。記者潘俊宏／攝影

「經濟學人」警告，美國總統川普可能為避免與中國大陸發生核衝突而棄台，中研院院士吳玉山認為，川普將台灣視為非常重要的棋子，不會輕言放棄；但他也不會用最大力量去捍衛台灣，因為「畢竟也就是個棋子。」吳玉山並指出，川普對等關稅政策真正的企圖是解決貿易逆差，以零關稅為目標的談判根本沒有打到痛處，完全毫無意義。

中研院政治研究所昨日舉辦「川普二點零的百日變局：挑戰與展望」座談會，吳玉山說，所謂川普主義，是指即使川普不是美國總統，這當中兩極霸權、新重商主義以及右翼民粹的三個現象仍會對於持續影響美國。

吳玉山指出，美中權力接近，已經進入權力轉移者所認為的危險區域，雙方衝突在所難免，而且在習近平和川普任內必然會出現重大轉折。若這種政治、軍事、經濟和意識形態的轉移，是目前國際關係緊張的根本原因，則可以預見國際緊張不會緩解，兩國領導人的變動將無法改變對抗的基本格局，後冷戰美國的單極體系已經一去不回，兩極體系將重新出現。

在川普主義下，地緣關係的變化，吳玉山說，兩極霸權、重商主義存有內在矛盾，若主要是考量重商，在抗中時也會要求亞洲盟友有所提供，若是考量護持自身霸權，盟友就會變得相對重要。

他說，重商與民粹的川普，在護持美國霸權上，優勢是做法上不會缺乏彈性，但劣勢就是可能會讓美國的陣營分崩離析。

談到對等關稅政策，吳玉山認為，這項政策的核心不是「對等」，而是「貿易逆差」，是一種在新重商主義下對於商戰和順差的執著，藉由累積順差、累積國家財富，讓國家能夠發展，這項政策透過很高的關稅，大大砍殺一個國家對美國的出口，從而使得雙邊貿易平衡。

棄台論方面，吳玉山直言，對於川普而言，台灣是一個很重要的棋子，會非常小心地打。至於會不會棄台，台灣是這麼重要的棋子，絕對不會輕言放棄，但另外一方面，是不是就會用最大的力量來捍衛台灣，當然也就不會，因為也就是一個棋子。

吳玉山 川普 美國

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