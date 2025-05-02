宴請自民黨青年局訪團 林佳龍盼台日成信賴防衛夥伴

外交部長林佳龍今天在外交部宴請日本自民黨青年局訪團，他指出，台日都感受到中國、俄羅斯、北韓展現威權主義擴張的企圖，對印太地區的穩定造成威脅，面對這些挑戰，台日更應該站在一起，成為彼此信賴的防衛夥伴。

林佳龍晚間在臉書發文指出，今天在外交部以台灣在地食材宴請由日本眾議員中曾根康隆所率領的日本自民黨青年局訪問團，這次訪問團成員包括多位年輕優秀的國會議員與地方幹部，像是眾議員平沼正二郎、根本拓、福田薰、參議員神谷政幸等，以及日本青年會議所「日台友好之會」的成員，都是前途不可限量的社會菁英，也都是致力推動台日交流的關鍵人物。

林佳龍指出，席間與青年團的訪賓聊得很熱絡，大家都期待能進一步深化台日關係，也希望透過更多實質合作，讓雙方在這個變動快速的國際局勢中，站得更穩固，也攜手走得更遠。

林佳龍指出，他分享「台灣戰略三鏈」的觀點，不論是全球民主價值鏈、印太地區的第一島鏈，還是非紅供應鏈，日本都是台灣最重要的夥伴；特別在安全方面，台日都感受到中國、俄羅斯、北韓，透過軍事演習與飛彈試射等方式，展現威權主義擴張的企圖，對印太地區的穩定造成威脅，面對這些挑戰，台日更應該站在一起，成為彼此信賴的防衛夥伴。

在經濟上，林佳龍說明，台日同樣堅持民主與自由，也都在半導體、AI、氫能與無人機等新科技領域擁有強大實力。雙方更應該強化合作，加強供應鏈韌性，共同打造互利共榮的未來。

中曾根康隆也認同，台日兩國共同面臨威權主義擴張威脅，而現在的國際情勢是二戰以來最為嚴峻的時刻，台日兩國應該攜手應對，繼續在安全、經濟、文化等方面加強交流，讓雙方的夥伴關係更加穩固。