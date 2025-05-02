卓榮泰稱政府失調要朝野負責 黃國昌轟：推諉塞責令人不齒

「經濟學人」在1日一篇撰文中，提到台灣內部政局功能失調，讓中國大陸有滲透之機，行政院長卓榮泰認為，對此「朝野彼此都有責任」。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，卓榮泰的反應，充分顯示民進黨遇到批評，只會推諉塞責。民眾黨立委陳昭姿認為，卓揆說法有失公道，朝野失衡的主要責任應由執政黨承擔。民眾黨立委林國成直言，誰執政就誰來負責。

針對卓揆說法，黃國昌表示，卓榮泰的反應，充分顯示民進黨遇到批評，只會推諉塞責，毫無自省能力。國際媒體已經清楚點出問題，全民都很清楚，成天在撕裂台灣社會的正是民進黨，現在丟臉丟到國際去，卓榮泰還忝不知恥想拖在野黨下水，真的是令人不齒。

陳昭姿說，卓榮泰說法有失公道。朝野失衡，最主要責任應由執政黨承擔，執政者一定要先放下身段，伸出橄欖枝，用謙卑的態度與在野黨合作。很遺憾沒有辦法感受到有這樣的善意。

陳昭姿表示，她了解，這是困難執政狀況，但沒有看到執政黨企圖緩和，因此最大責任還是在執政黨。如果一個家庭裡的孩子間有不合，爸爸媽媽要負起責任。「國家隊是你在帶領，行政團隊是你在帶領，所有行政資源在你手上，你當家，不管是幾票當選，但現在當家，執政黨的責任要承擔更多。」

陳昭姿指出，執政黨伸出兩隻手，一隻手手心向下，搞大罷免，想打趴在野黨；另一隻手手心向上，剛好面臨國際變局，請在野黨幫忙，協助共度國難。未來需要處理4100億特別預算跟非關稅措施的法案合作，這都需要大家一起合作，不論是法案或預算。一邊大罷免如火如荼進行，另一邊需要在野黨配合，這樣繼續下去，責任會愈來愈重。

林國成說，誰執政，誰負全責，不管是完全執政或朝小野大，執政不是要向全民負責嗎？怎麼會是朝野負責？「我們對執政黨有什麼反對嗎？我們是盡到立法委員的監督責任，沒有超出範圍，乾脆你下台好了，民進黨乾脆放棄執政。推卸責任。好的搶功，壞的就要大家共同負責，這就叫不要臉的執政。」