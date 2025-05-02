卓榮泰稱政府失靈朝野有責 賴士葆轟：民進黨不做正事

「經濟學人」1日在「一場關於台灣的強權危機即將到來」一文中指出，台灣政界長期以來的功能失調，讓中國大陸有滲透之機。行政院長卓榮泰認為「朝野彼此都有責任」。國民黨立委賴士葆批卸責，民進黨執政要扛責。

立法院今進行施政總質詢，國民黨立委徐巧芯引述「經濟學人」撰文，指賴政府嘴上講團結，用大罷免造成社會更加分裂。卓榮泰回應，專業經濟性雜誌所引用內容，當然要重視，但裡面所提到的政府功能失能，「我們彼此都有責任」。

針對卓揆說法，賴士葆說，這是推卸責任，「現在是誰在當家，又不是我們當家」，執政黨當然要負最大責任。經濟學人還很客氣，民進黨放著正事不做，搞大罷免政治化，剛選完就選輸翻桌。即便卓揆說「朝野都有責任」，但民進黨執政，要扛起責任。

賴士葆強調，大家都很清楚，國際也看得很清楚，全世界都沒有，只有台灣這樣。只要不是民進黨當選，就叫民眾再選一次，扭曲民主，經濟學人是給民進黨打很大的耳光。

國民黨立委吳宗憲今下午在質詢卓榮泰時，也提到經濟學人文章提到賴總統施政方向讓台灣內部產生分裂。吳說，他之前提過台灣需要的是大團結而不是大罷免，只有團結才有力量一致對外。