陳瑩籲速建蘭嶼醫院 卓榮泰允問題解決後編經費

民進黨立委陳瑩今天在總質詢時，呼籲政府盡速興建蘭嶼醫院。行政院長卓榮泰回應，要先解決土地問題，再來就是整合醫院、蘭嶼衛生所與長照分站等問題解決後，政府會籌編相當經費，完成相關工作。

立法院會今天進行施政總質詢，輪到交通組。陳瑩質詢時除關注花東地區交通，也提及蘭嶼核廢料及興建蘭嶼醫院等議題。

陳瑩表示，她昨天在立法院衛環委員會質詢興建蘭嶼醫院議題時，衛生福利部長邱泰源稱會在10月提報興建計畫，如果此計畫報行政院時，她希望行政院用最快速度核定，讓它通過。

卓榮泰說明，歷年的政府，尤其當時興建核電廠是國家政策、經濟有需要，當時對核電廠是接受的，只是無法處理核廢料、不能否定過去的努力。

卓榮泰表示，現在國家有更大的能力，希望能處理相關問題，包括不要再擴大核廢料，以及就現有的核廢料應該想出更好的方式處理，而政府對於蘭嶼地區的民眾要表達最大的歉意與感謝，如果沒有這樣的話，國家這數十年來的經濟發展會受到局限。

卓榮泰指出，對於蘭嶼民眾的健康狀況，除了要讓他們得到很好的照顧，例如定期健康檢查有無落實外，關於醫院部分，要進一步跟衛福部了解，因為就他所知，現在有若干筆土地在取得上有困難，是否在解決土地取得困難的情況後，將蘭嶼醫院、蘭嶼衛生所、長照的分站整合起來。

卓榮泰最後提到，先解決土地問題，再來整合3個單位、接著來找經費，如果這些問題解決後，政府會籌編相當經費來完成相關工作。

高雄出身的民進黨立委許智傑質詢時問到在高雄填海造陸蓋新機場的「南星計畫」可行性評估進度，也說高雄需要1座24小時的機場。

交通部長陳世凱回應，這需要比較長的時間，尤其要填海造陸，需要一段蠻長的時間觀察海流跟風向，要確定海流與風向後才有辦法做。

卓榮泰解釋，政府現在全力將高雄小港機場第一、第二期工程完成，至於立委所提的那個地方，需要填海蓋新機場的可能性，正在做多方考量。

卓榮泰提及，以目前來看，填海造陸的技術並不是困難，但填海造陸而成的機場，有看到地層下陷的安全上問題，是否有能力克服。

國民黨立委吳宗憲質詢時關注台鐵月台安全、高鐵延伸宜蘭案溝通不足、國道5號塞車等問題，並指國5不只是宜蘭的命脈，更是東部整體發展的關鍵，而國5壅塞不是宜蘭人的錯，卻變成宜蘭人的痛，要求行政院及交通部正視民怨、積極改革。