服務處收焚燒過冥紙 吳沛憶：已報案絕不畏懼
民進黨立委吳沛憶今天說，服務處收到匿名信件，內容物為一疊焚燒過的冥紙，明顯在暗示死亡威脅，她已報案也絕不畏懼，期盼各界共同守護台灣珍貴的言論自由及民主制度。
吳沛憶今天傍晚在臉書撰文表示，前一陣子有好幾位民進黨立委收到恐嚇信，今天她的服務處也收到恐嚇信，有人寄一疊「焚燒過」的冥紙，明顯是死亡威脅，且信上沒有地址、郵戳也非常模糊，看不出是從那裡寄來，為保護服務處人員她已報警，感謝萬華分局的協助。
吳沛憶也透過媒體群組指出，去年5月服務處曾接到電話恐嚇，揚言「請吳沛憶走路小心一點，我會來刺你」，讓服務處人員心生畏懼。
吳沛憶說，身為民意代表，本就應接受各界檢驗，過去在面對質疑或批評時，她一向虛心接受。但民主社會接納不同聲音，卻絕不容許違法，為預防後續演變為暴力攻擊，且不能姑息違法行為，目前已至萬華分局完成報案程序，依法嚴正處理，也盼各界共同守護台灣珍貴的言論自由及民主制度。
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