台鐵月台不安全 吳宗憲：我的辦公室主任都怕被擠落軌

國民黨立委吳宗憲今日在立法院質詢行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱，針對台鐵月台安全、高鐵延伸宜蘭案溝通不足、國道五號長年塞車等三大問題，要求行政院及交通部正視民怨、積極改革，讓交通政策不再失控。

吳宗憲關注台鐵月台安全問題，票價上漲可以討論，但生命安全絕不妥協。他從去年10月開始便多次質詢交通部和行政院，要求裝設月台門，為何交通部的動作還是這麼慢？台鐵每年仍約有20件民眾落軌事故，光上個月台中太原站與板橋站便相繼發生旅客墜軌死亡與重傷個案，問題未見根本改善。他自己辦公室主任的經驗形容，「連上下班都怕自己太胖被擠下月台，可見安全環境有多不友善。」

吳宗憲指出，纜繩式月台門是日本新幹線一直都有的設施，不過自己也肯定現在台鐵高雄站已加緊設置，但還是需要追問，「目前尚有台北、台中、花蓮三座特等站，以及28座一等站、25座二等站尚未完成建置，何時能全面落實？」他強調，儘管1.5億的造價不低，但這些都是救命錢，不能再拖。每一個落軌悲劇，都是家庭的破碎與司機的遺憾，請部長儘速推動改善工程。

吳宗憲說，即將於5月5日進入二階環評初審的高鐵延伸宜蘭案，至今僅辦過一場公聽會，地方民意仍舊分歧、抗爭不斷，質疑中央溝通明顯不足。他指出，宜蘭人不是反對高鐵，是反對傲慢推動、拒絕對話的方式。鐵道局雖稱有79.6%支持，但樣本僅800分，統計無效且分區比例未說明，根本難以作為民意依據。他引用礁溪鄉、頭城鎮多位民意代表與村里長陳情指出，地方普遍憂慮農地遭切割、排水受阻、周遭土地限建、震動噪音與景觀破壞，甚至影響在地文化空間如二龍競渡廣場與太陽廟前廣場。

環境部長彭啓明不久前針對本案直言，許多衝突不該由環評會議解決，建議交通部多開公聽會。吳宗憲指出，自己也已在這段時間以發文、質詢、提案等多種方式呼籲中央應召開公聽會，若交通部仍執意不溝通，自己將主動辦理說明會，邀請部長與會，深入基層、傾聽地方聲音。

談及國道五號長年塞車問題時，吳宗憲直指這是交通部無能導致的十年民怨、十年空轉。從平面道路等紅綠燈、到上主線又被儀控攔下，然而上了主線卻發現根本沒有那麼多車、暢通無阻，相當於民眾苦等一小時只是為了「讓主線看起來不塞車」的KPI表現，根本荒謬。2025年了，AI與大數據廣泛應用，交通部的號誌調控系統仍無法即時因應主線車流？是否只是固定秒數、缺乏調節機制？

此外，針對民眾建議提高速限改善通行效率，吳宗憲表示，可以理解因為環境敏感、施工困難等現實因素，致使難以全面提高國五速限，但中央仍應研議「浮動速限」或「彈性調整」等方案，因為國五塞車已經成為宜蘭人最痛苦的日常，嚴重影響遊客意願，也影響地方發展與民眾生活品質，交通部應傾聽民怨、積極改善。

吳宗憲指出，高公局去年一整年示警19.4萬次慢速車、佔總車流的1.78%，但警察開罰的件數卻僅有605件，今年甚至4月「零開罰」，這樣的落差造成了國五「路隊長」、「龜車」問題始終十分嚴重。另外高公局對慢速車的示警標準是65公里／小時，警政署的開罰標準則是70公里／小時，高公局與警政署對慢速車的定義不一，這樣的灰色地帶會造成執行落差，吳宗憲表示應盡速統一標準、補上漏洞。

吳宗憲總結，國道五號不只是宜蘭的命脈，更是東部整體發展的關鍵；而國五壅塞不是宜蘭人的錯，卻變成宜蘭人的痛。吳宗憲提到，卓榮泰曾在年初承諾要將宜蘭打造成為「科技觀光雙廊道」，如果國五塞車的問題遲遲不解決，這樣的願景要怎麼實現？不解決最基本的交通痛點，再多願景都是空頭支票。持續監督中央作為，推動務實交通改革，為宜蘭發聲，讓政策不再「光說不練」。