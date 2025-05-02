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推薦澎湖水試所主任卻捲弊案 楊曜認失責不參與綠黨團運作
民進黨立委楊曜曾向農業部力薦研究員謝恆毅兼任水產試驗所澎湖漁業生物研究中心主任，上月卻爆出遭澎湖地檢署約談，並以30萬交保。楊曜坦言，當初推薦失責，在水試所澎湖中心弊案未對社會交代前，將不參與民進黨立院黨團運作。
楊曜認為，謝恆毅應保留澎湖中心研究員職務，但免兼主任職，一方便避免瓜田李下之嫌，一方便也免兼行政工作，專心回到澎湖海域生態的研究工作。
楊曜表示，基隆民政處長涉案40萬交保，就被國民黨基隆市長謝國樑要求請辭；反觀水試所澎湖中心交保案件，卻未做任何處置，農業部根本是嚴重挑戰賴清德總統對清廉執政的主張。
楊曜指出，農業部長陳駿季、水產試驗所長張錦宜對謝恆毅涉案交保一事，遲遲不願意對社會交代，時值大罷免風起雲湧，公民團體監督立委，誰來監督貪腐失能的執政團隊？
楊曜坦承當初推薦失責，指出在水試所澎湖中心弊案未對社會交代之前，將不參與民進黨黨團運作，以行動來提醒民進黨執政團隊對於清廉執政的核心價值。
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