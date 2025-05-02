行政院重提NCC委員 卓榮泰預告：有很大不一樣

立委關注國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單何時出爐，行政院長卓榮泰今天在立法院答詢表示，名單已經確定，還在人事作業，完成後就會送到立院，並預告這波名單與上次名單「有很大的不一樣」。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委翁曉玲質詢指出，她2週前詢問公教人員3%調薪何時入帳，當時卓榮泰說5月，但很多公務員都反映5月1日薪水並未入帳。

卓榮泰表示，因牽涉到複雜計算，包含加班、退離職、福利等，但5月份一定會把1月到4月的調薪補足，「已經在進行」。

曾任NCC委員的翁曉玲也關切，卓榮泰本來說本週要公布NCC新任委員名單，但今天已是週五，是否明後天會公布。

卓榮泰說，NCC委員提名名單已經確定，但還在人事作業，他上午已經說明，部分被提名人基於工作、家庭、生活安排，希望多給一點時間，行政院完成人事作業後，就會送到立法院。

翁曉玲詢問，這波名單成員是否與上次不同。卓榮泰表示，「有很大的不一樣」。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉4人名單送立法院審查，但尚未獲通過。

此外，翁曉玲也詢問，西班牙日前發生大停電，若台灣發生類似的事件，導致基地台無法運作且網路癱瘓，該如何因應。

卓榮泰表示，對於天災地震或人為因素停電導致通訊困難，政府的目標是朝多元建置方向備援，從固定網路、行動網路，再到海纜、微波、衛星，陸續完成多層次建置。

翁曉玲詢問，台灣目前中低軌衛星僅與OneWeb系統簽約，為何不能與星鏈（Starlink）合作，是否相關法規對外資持股上限有所規範，還是因為星鏈老闆馬斯克（Elon Musk）與中國大陸友好，基於政治考量所以不開放。

數位部長黃彥男表示，任何衛星要提供服務前，要先申請衛星頻率、頻段，但星鏈目前沒有申請，所以沒辦法使用。

卓榮泰表示，政治考量必須要有，但首先要求的是備援系統是安全、穩定的合作廠商。如立委所言，台灣在衛星廣播電視法中有外資投資限制，這是國情需要，政府需維持國家在安全可控環境。