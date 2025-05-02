影／朱立倫：賴清德剷除異己 比共產黨還共產黨的綠共

國民黨黨主席朱立倫下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」。朱立倫首先謝謝台北市議會議長戴錫欽臨危受命，在台北市黨部主委黃呂錦茹日前因涉嫌罷免案幽靈連署，遭台北地院裁定羈押禁見之際，接下北市黨部代理主委一職；隨即在致詞時，抨擊賴清德動用一切司法手段產出剷除異己。

朱立倫表示，賴清德叫人去天安門抗議，把自己人抓起來。動用一切手段打擊政敵，還創下所有民主國家都沒有的，就是要剷除在野黨，罷免反對黨的國會議員。朱立倫並指，歷史上只有一個做過，就是法西斯希特勒。