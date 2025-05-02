影／朱立倫：賴清德剷除異己 比共產黨還共產黨的綠共
國民黨黨主席朱立倫下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」。朱立倫首先謝謝台北市議會議長戴錫欽臨危受命，在台北市黨部主委黃呂錦茹日前因涉嫌罷免案幽靈連署，遭台北地院裁定羈押禁見之際，接下北市黨部代理主委一職；隨即在致詞時，抨擊賴清德動用一切司法手段產出剷除異己。
朱立倫表示，賴清德叫人去天安門抗議，把自己人抓起來。動用一切手段打擊政敵，還創下所有民主國家都沒有的，就是要剷除在野黨，罷免反對黨的國會議員。朱立倫並指，歷史上只有一個做過，就是法西斯希特勒。
朱立倫並重砲批評賴清德表示，比共產黨還共產黨的「綠共」，就是賴清德。透過司法互的手段剷除異己：對付在野黨；透過大罷免達到一黨獨大，掌控行政、立法、司法、考試、監察，大權一把抓著獨裁者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言