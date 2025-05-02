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影／朱立倫：賴清德剷除異己 比共產黨還共產黨的綠共

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫（右）下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」。朱立倫抨擊賴清德動用一切司法手段產出剷除異己。記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫（右）下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」。朱立倫抨擊賴清德動用一切司法手段產出剷除異己。記者黃義書／攝影

國民黨黨主席朱立倫下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」。朱立倫首先謝謝台北市議會議長戴錫欽臨危受命，在台北市黨部主委黃呂錦茹日前因涉嫌罷免案幽靈連署，遭台北地院裁定羈押禁見之際，接下北市黨部代理主委一職；隨即在致詞時，抨擊賴清德動用一切司法手段產出剷除異己。

朱立倫表示，賴清德叫人去天安門抗議，把自己人抓起來。動用一切手段打擊政敵，還創下所有民主國家都沒有的，就是要剷除在野黨，罷免反對黨的國會議員。朱立倫並指，歷史上只有一個做過，就是法西斯希特勒。

朱立倫並重砲批評賴清德表示，比共產黨還共產黨的「綠共」，就是賴清德。透過司法互的手段剷除異己：對付在野黨；透過大罷免達到一黨獨大，掌控行政、立法、司法、考試、監察，大權一把抓著獨裁者。

國民黨黨主席朱立倫（右二）下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」，朱立倫首先謝謝台北巿議會議長戴錫欽（左二）臨危受命，接下北市黨部代理主委一職。拉起戴錫欽的手，高呼戴錫欽加油！國民黨加油！記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫（右二）下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」，朱立倫首先謝謝台北巿議會議長戴錫欽（左二）臨危受命，接下北市黨部代理主委一職。拉起戴錫欽的手，高呼戴錫欽加油！國民黨加油！記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫（中）下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」，朱立倫首先謝謝台北巿議會議長戴錫欽（左三）臨危受命，接下北市黨部代理主委一職。拉起戴錫欽的手，高呼戴錫欽加油！國民黨加油！記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫（中）下午出席在中央黨部舉行的「台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議」，朱立倫首先謝謝台北巿議會議長戴錫欽（左三）臨危受命，接下北市黨部代理主委一職。拉起戴錫欽的手，高呼戴錫欽加油！國民黨加油！記者黃義書／攝影

北市 朱立倫 賴清德

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