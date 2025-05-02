吳釗燮會日眾議員中曾根康隆 談強化社會韌性等議題

自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆率團訪台，今天拜會國安會秘書長吳釗燮。國安會指出，雙方深入交流深化台日關係、強化社會韌性，以及共同提升嚇阻等議題。

國安會今天透過新聞稿指出，吳釗燮在日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽、行政院政務委員馬永成及台灣日本關係協會副秘書長林郁慧等人陪同下，會見日本自民黨青年局幹部訪台團，包括日本國會眾議員中曾根康隆、平沼正二郎、根本拓、福田Kaoru、參議員神谷政幸等人

吳釗燮指出，區域情勢快速變動，台日正面對來自中國威權主義擴張的共同挑戰，第一島鏈國家每日面臨中方軍機艦侵擾、網路攻擊與認知作戰等多重壓力，台灣更時時遭遇中方聯合戰備警巡及大規模軍演威脅，因此，台灣願與包括日本在內的區域夥伴攜手合作，共同形塑第一島鏈的防衛韌性。

吳釗燮表示，期待未來能在共同強化嚇阻的概念下，在社會韌性、資安防護及災防領域交流，共同避免「有事」的情勢發生。

中曾根康隆則說，台海和平穩定不僅對台日至關重要，對整個印太地區乃至全球均有深遠影響，他過去即多次強調此一觀點，未來也將持續推廣台海穩定的重要性，讓更多人了解其關鍵意義。

他表示，此刻AI等新興科技快速發展，不斷改變「有事」的定義與型態，台灣面對灰色地帶襲擾的頻率與強度居第一島鏈之首，累積了寶貴的因應經驗，值得日本學習借鏡，尤其在「防救災」領域，日本長期以來對台灣的表現深感欽佩，並視為學習重點之一。

平沼正二郎則表示，台日應共同強化嚇阻力量，讓中方理解，若印太地區「有事」將對其極為不利，必須極力避免。