批賴清德除家暴外一事無成 朱立倫：史上只有希特勒做過

國民黨台北市黨部今天在黨中央中山廳舉行第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，國民黨主席朱立倫表示，去年520賴清德總統才就任，這一年來對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成，甚至動用一切手段打擊政敵，歷史上只有一個人做過，那個人叫希特勒。

朱立倫致詞時表示，他要特別謝謝台北市議長戴錫欽，在最關鍵最辛苦的時刻，國民黨被民進黨打壓到最忍無可忍時刻，願意扛下代理主委重任。每一位都是義工，為黨付出、為台灣付出、為國家付出，堅持的是當年國父創建中華民國，為民主自由打拚的決心。

朱立倫說，他們堅持的是歷代前輩為保護、建設台灣，為和平台灣付出的辛苦，絕對不容許台灣、中華民國被毀掉。

朱立倫指出，去年520賴清德才就任，這一年來對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成。把自己人當敵人非常厲害；把自己人趕出去，叫你去天安門抗議；把自己人抓起來當罪犯很行。

朱立倫批評，賴清德動用一切手段打擊政敵創紀錄，全世界沒有一個民主國家，會剷除在野黨，罷免國會議員，歷史上只有一個人做過，那個人叫希特勒，法西斯希特勒，今天抓這個政黨大家不講話，明天抓另個政黨大家都不講話，所有反對黨都被抓起來，連講話機會都沒有，這就是法西斯、希特勒，比共產黨還共產黨的綠共，這就是今天的賴清德。

朱立倫說，賴清德沒有想過跟在野黨坐下來談，共商國是，也沒有想共同面對國際挑戰，對賴清德來講，透過司法手段剷除異己，對付在野黨，或透過大罷免達到一黨獨大，掌控行政、司法、立法、監察權，大權一把抓，這對賴清德比較重要。

朱立倫提到，他剛才在樓上見日本國會議員，從頭到尾都在談全世界關心的關稅匯率戰、美債危機風暴，日本把它當作比Covid嚴重的災難，新加坡也這樣說，結果台灣在搞大罷免，還在搞家暴內鬥，這樣的總統要下台，真正需要被罷免的是賴清德。

朱立倫說，此時全民同仇敵愾全民站出來，426不是他個人號召，也不是國民黨、民眾黨號召，是全民因為賴清德只搞家暴無能，一是無成大家才站出來，是賴清德把大家找出來，如果覺得還不夠，民眾會一波接一波，一群街一群湧上街頭抗爭，這才是台灣的民主。

朱立倫也感謝台北市幹部，大家426都有出來，更感動的是，連捷運站都出不來的民眾，在仁愛路、景福門都靠近不了的民眾，還有卡在中正紀念堂的民眾，這些不是動員來的，是大家自動自發冒著風雨走來的，這就是人民的力量，讓大家非常感動，接下來他要特別拜託戴錫欽，當國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被綠色恐怖關進民主黑牢時，他們勇敢站出來，不單要團結台北市幹部，也相信大家能團結所有正義的力量、所有人民的力量，對於他們5位優秀北市立委一定要反惡罷，戰獨裁。

朱立倫透露，他們昨天晚上做出的最新民調，台北市民絕大部分反對大罷免，5位立委都很安全，可是問題是，大部分的民眾可能認為支持國民黨立委李彥秀與徐巧芯等人，就不用出來投罷免，很多人到現在都搞不清楚，所有同志要花最大辛苦，未來100天讓民眾知道，站出來投下不同意罷免票，才能力保5位立委，這是關鍵。

朱立倫說，同樣的，民進黨是動用一切司法力量，還有社會各種力量，製造寒蟬效應，讓大家不准罷免，只要敢罷綠委，把你大搜索、大收押，辦到底，而且大牽連，這不是法西斯嗎？這不是希特勒嗎？

朱立倫表示，相信台北市每一個好朋友絕對不會被嚇到，他們要堅定走下去，相信在戴錫欽的帶領之下，大家要彼此相互幫忙，要團隊作戰，奮戰到底。最後，朱立倫牽起戴錫欽的手，率領台下幹部高喊「戴錫欽加油、國民黨加油。」隨後進行閉門會議。