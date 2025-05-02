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財劃法新法影響地方建設 卓榮泰：盼地方多增加負擔

中央社／ 台北2日電

行政院卓榮泰今天表示，財劃法新法讓中央政府財政能力受到極大影響，行政院正在思考將財劃法所受到的衝擊降到最低，未來地方建設方面，地方可能要多增加一點負擔，讓中央政府在期限當中完成這些工作。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委徐富癸問卓榮泰，重大交通建設預算是否會因藍白惡砍預算受到影響，甚至延宕時程。

卓榮泰說，財劃法新法讓中央政府財政能力受到極大的影響，關於中央的建設，或中央跟地方一起的地方建設，現在行政院正在思考用什麼方式，將財劃法所受到的衝擊降到最低，就算咬緊牙關，中央跟地方的配合還是要持續運作下去，需要地方多多配合，未來可能地方多增加一點負擔。

卓榮泰表示，他不希望用延長期限方式來完成，而是地方多負擔一些，讓中央政府在期限當中完成這些工作。

徐富癸還提及高鐵南延屏東，通車時間從2029年延後到2039年，差了10年，是否有機會可以加速。

卓榮泰指出，希望在2027年8月通過第二階段環評，如果持續做，會有一個期程目標管理，

交通部長陳世凱表示，現由鐵道局成立一個工作平台，邀集地方政府討論，如何縮短環評的時程，包含用地取得，時間應該可以縮短，盡量往前趕。

徐富癸拿出一張有車次、有座位，沒有時間的大車票，送給卓榮泰，希望車票上盡快有時間，卓榮泰說，中央地方一起來完成。

卓榮泰 行政院 財劃法

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