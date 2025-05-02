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蔡壁如涉變造民眾黨徽 中評會決議5月起停權1個月

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
蔡壁如（右）先前參與民眾黨主席補選。圖／民眾黨提供
蔡壁如（右）先前參與民眾黨主席補選。圖／民眾黨提供

民眾黨前立委蔡壁如先前在媒體群組發出印有民眾黨徽「變色」的圖卡，蔡壁如雖澄清圖卡非她製作，仍遭中央委員江和樹指控侮辱黨徽將向中評會檢舉。據悉，經中評會開會討論後，已做出停權一個月處分決議，自5月1日開始計算。

民眾黨今年初補選黨主席，蔡壁如當時媒體群組發出「2/15是顏色的選擇」文字訊息，並貼出一張圖卡，內容主視覺是台灣民眾黨的黨徽，但左邊的黨徽則印上「2019～2024」及「驅魂遣魄」的文字；右邊的黨徽雖然也是「眾」字，但底色變成黃色，並印上黃國昌與陳椒華擔任時代力量立委的浮水印，英文字也改成「NewPower Party（時力英文黨名）」以及「2025.0215」和「借屍還魂」等字卡。

江和樹當時質疑，蔡壁如傳訊息的用意是要告訴大家，黨主席投給黃國昌，民眾黨就會變成時代力量，但這根本是拿黨徽開玩笑，民眾黨章明定，「意圖侮辱本黨而公然毀損本黨黨旗、黨徽或其他行為者，應予停權一年以下處分。」

台灣民眾黨 時代力量 蔡壁如

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