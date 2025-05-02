聽新聞
0:00 / 0:00
蔡壁如涉變造民眾黨徽 中評會決議5月起停權1個月
民眾黨前立委蔡壁如先前在媒體群組發出印有民眾黨徽「變色」的圖卡，蔡壁如雖澄清圖卡非她製作，仍遭中央委員江和樹指控侮辱黨徽將向中評會檢舉。據悉，經中評會開會討論後，已做出停權一個月處分決議，自5月1日開始計算。
民眾黨今年初補選黨主席，蔡壁如當時媒體群組發出「2/15是顏色的選擇」文字訊息，並貼出一張圖卡，內容主視覺是台灣民眾黨的黨徽，但左邊的黨徽則印上「2019～2024」及「驅魂遣魄」的文字；右邊的黨徽雖然也是「眾」字，但底色變成黃色，並印上黃國昌與陳椒華擔任時代力量立委的浮水印，英文字也改成「NewPower Party（時力英文黨名）」以及「2025.0215」和「借屍還魂」等字卡。
江和樹當時質疑，蔡壁如傳訊息的用意是要告訴大家，黨主席投給黃國昌，民眾黨就會變成時代力量，但這根本是拿黨徽開玩笑，民眾黨章明定，「意圖侮辱本黨而公然毀損本黨黨旗、黨徽或其他行為者，應予停權一年以下處分。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言