川普恐棄台？吳玉山：不會輕言放棄但也不會全力捍衛
「經濟學人」警告，美國總統川普可能為避免與中國大陸發生核衝突而棄台，中研院院士吳玉山認為，川普將台灣視為非常重要的棋子，因此會非常小心打這張牌，不會輕言放棄；但他也不會用最大力量去捍衛台灣，因為「畢竟也就是個棋子。」
「經濟學人」報導指出，若總統川普為避免與中國大陸發生核衝突，可能選擇讓台灣逐步落入中國大陸勢力範圍，甚至與習近平達成實質等同放棄台灣的協議，進一步動搖亞太地區的戰略平衡與民主防線。
中研院政治所今天舉辦「川普2.0的百日變局：挑戰與展望」座談會，吳玉山指出，川普將台灣視為非常重要的棋子，因此會非常小心打這張牌，不會輕言放棄；但他也不會用最大力量去捍衛台灣，因為「畢竟也就是個棋子。」
吳玉山指出，在國際關係理論中，強國面對挑戰者的崛起一種選擇是強化鞏固自己的國力，另一種是強化與盟友國家的關係，不過川普認為兩者互相牴觸，因此不在乎盟友的利益，當然將會弱化自己的聯盟體系，將會讓中國大陸有機會拉攏美國的盟友們。
不過他也警告，美中對抗造成中國大陸造業對美出口受阻，但各國難道要幫中國消化這些貨品？因此中國大陸要如何離間美國與其他國家的關係，必須要有一套方法。
中研院社會學研究所特聘研究員吳介民指出，一般認為因為台灣在全球半導體供應鏈至關重要，因此中國大陸對台動武會謹慎，西方各國也有強烈動機捍衛台灣的安全，從而形成「矽盾」的概念。不過這僅是一種狹義的國防安全邏輯，將矽盾視為一種被動的地緣保護結構，但忽略背後更複雜的制度結構和產業生態。
他認為「矽盾2.0」應進一步強調對科技生態系統與跨國供應鏈結構性互賴的理解，成為更宏觀的戰略設計與制度規劃，涵蓋出口管制協調、產業政策協調、技術標準治理、關鍵材料供應保障和人才與研發長期合作等。重點在於台灣與民主國家能否共同建構一套科技安全的制度秩序。
吳介民強調，「矽盾2.0」在經濟戰略層面應該爭取「戰略脫中」，全面盤點半導體供應鏈外移的衝擊與利益；同時深化與全球北方及全球南方友好國家的半導體產業投資和科技連結。
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