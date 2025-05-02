川普恐棄台？吳玉山：不會輕言放棄但也不會全力捍衛

「經濟學人」警告，美國總統川普可能為避免與中國大陸發生核衝突而棄台，中研院院士吳玉山認為，川普將台灣視為非常重要的棋子，因此會非常小心打這張牌，不會輕言放棄；但他也不會用最大力量去捍衛台灣，因為「畢竟也就是個棋子。」

「經濟學人」報導指出，若總統川普為避免與中國大陸發生核衝突，可能選擇讓台灣逐步落入中國大陸勢力範圍，甚至與習近平達成實質等同放棄台灣的協議，進一步動搖亞太地區的戰略平衡與民主防線。

中研院政治所今天舉辦「川普2.0的百日變局：挑戰與展望」座談會，吳玉山指出，川普將台灣視為非常重要的棋子，因此會非常小心打這張牌，不會輕言放棄；但他也不會用最大力量去捍衛台灣，因為「畢竟也就是個棋子。」

吳玉山指出，在國際關係理論中，強國面對挑戰者的崛起一種選擇是強化鞏固自己的國力，另一種是強化與盟友國家的關係，不過川普認為兩者互相牴觸，因此不在乎盟友的利益，當然將會弱化自己的聯盟體系，將會讓中國大陸有機會拉攏美國的盟友們。

不過他也警告，美中對抗造成中國大陸造業對美出口受阻，但各國難道要幫中國消化這些貨品？因此中國大陸要如何離間美國與其他國家的關係，必須要有一套方法。

中研院社會學研究所特聘研究員吳介民指出，一般認為因為台灣在全球半導體供應鏈至關重要，因此中國大陸對台動武會謹慎，西方各國也有強烈動機捍衛台灣的安全，從而形成「矽盾」的概念。不過這僅是一種狹義的國防安全邏輯，將矽盾視為一種被動的地緣保護結構，但忽略背後更複雜的制度結構和產業生態。

他認為「矽盾2.0」應進一步強調對科技生態系統與跨國供應鏈結構性互賴的理解，成為更宏觀的戰略設計與制度規劃，涵蓋出口管制協調、產業政策協調、技術標準治理、關鍵材料供應保障和人才與研發長期合作等。重點在於台灣與民主國家能否共同建構一套科技安全的制度秩序。