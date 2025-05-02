吳玉山：川普不會輕言放棄台灣 但也不會用最大力量捍衛

川普上任百日以來，已對全球帶來許多重大深遠的變化，中研院政治所特聘研究員吳玉山2日出席座談會分享，川普主義下的兩極霸權、新重商主義以及右翼民粹，將永久改變美國參與國際事務的方法和態度，美中權力接近，雙方的衝突在所難免。而川普視台灣為重要的旗子，一方面絕對不會輕言放棄，但另一方面也不會用最大的力量來捍衛台灣。

吳玉山2日出席中研院政治所舉辦的座談會「川普2.0的百日變局：挑戰與展望」時首先指出，川普及其「川普主義」永久的改變了美國參與國際事務的方法和態度。所謂川普主義，是指即使川普不是美國總統，這當中兩極霸權、新重商主義以及右翼民粹的三個現象仍會對於持續影響美國。

延伸來看中美兩極霸權，吳玉山指出，美中權力接近，已經進入權力轉移者所認為的危險區域，雙方的衝突在所難免，而且在習近平和川普任內必然會出現重大轉折。若這種治政、軍事、經濟和意識形態的轉移是目前國際關係緊張的根本原因，則可以預見大國爭霸下的國際緊張不會緩解，兩國領導人的變動將無法改變對抗的基本格局，而後冷戰美國的單極體系已經一去不回，兩極體系將重新出現。

談到對等關稅政策，吳玉山認為，這項政策的核心不是「對等」，而是「貿易逆差」，是一種在新重商主義下對於商戰和順差的執著，藉由累積順差、累積國家財富，讓國家能夠發展，這項政策透過很高的關稅，大大砍殺一個國家對美國的出口，從而使雙邊貿易平衡。吳玉山特別點出，在這個邏輯下，如果想要學越南用零關稅跟美國談判，是完全沒有打到痛處。

在川普主義之下，地緣關係會出現哪些變化。吳玉山點出，兩極霸權和重商主義之間存在著內在矛盾，若主要是考量重商，那麼在抗中時也會要求亞洲盟友有所提供，若是考量護持自身霸權，那麼盟友就會變得相對重要。重商與民粹的川普，在護持美國霸權上，優勢是做法上不會缺乏彈性，但劣勢就是可能會讓美國的陣營分崩離析。

在中美競逐的情況下，川普選擇增強自身國家能力，中國則趁機拉攏受威脅的國家，這是可以預期的做法。但由於中國作為製造強國，當美國用極端的方法來擋住中國對美國出口的商品，其他國家如果去擁抱這時候的中國、去消化中國賣不到美國的商品，其實也都是不可承受之重。所以中國如何離間各國跟美國的關係，但又不能帶給這些國家更大的威脅，中國必須要有這樣的一套方法。

最後，關於棄台論的討論，吳玉山直言，對於川普來講的話，台灣就是一個很重要的棋子，他會非常小心地打。至於會不會棄台，台灣是這麼重要的棋子，他絕對不會輕言放棄，可是另外一方面，是不是就會用最大的力量來捍衛台灣，當然也就不會，因為也就是一個棋子。