駁獨裁說 張惇涵：總統426當天與謝國樑同台還致謝

總統府副秘書長張惇涵說，26日在野黨於凱道抗議，當天總統賴清德與基隆市長謝國樑同台出席產業座談，明知謝國樑將赴凱道抗議，賴總統仍請業者共同向謝國樑致謝，獨裁者會對一個要抗議的人說「歹勢」嗎，答案是否定的，可證民進黨政府或賴總統都非獨裁。

在野黨26日在凱道以「反綠共，戰獨裁」集結，抗議總統賴清德。自由時報「官我什麼事」今天播出專訪張惇涵內容，談到426在野黨以「反綠共，戰獨裁」集結，甚至指要罷免賴總統時，張惇涵說，大家都應呵護、珍惜台灣得來不易的民主，而非向國際社會傳達不正確的訊息。

他表示，26日當天，在野黨在凱道集結時，賴總統正在基隆大武崙產業園區，與產業業者座談，謝國樑也在場，當時兩人互動良好，賴總統在接受媒體訪問前，先主動向謝國樑致意，並詢問是否要暫時至貴賓室歇息。

張惇涵指出，後來，謝國樑欲離開座談會現場、改赴凱道抗議時，賴總統說謝國樑還有其他行程，邀請現場業者一起用掌聲感謝謝國樑。

張惇涵認為，當天賴總統與謝國樑的互動可以看出3層意義，一是台灣為民主國家，因此不同黨籍的民選總統跟民選市長，能共同為了因應美國關稅政策，肩並肩討論；第二，賴總統想必知道謝國樑要赴凱道抗議，卻仍感謝謝國樑；獨裁者會對一個要抗議的人說「歹勢（不好意思）」嗎，會幫對方解釋「他還有事情要忙、所以我們感謝他」，答案一定是否定的，這可證明民進黨政府或是賴總統都非獨裁。

第三，張惇涵說，中央跟地方、朝野之間可以合作，這正因為台灣是民主國家，政府不是獨裁政府。

他強調，政黨競爭是民主政治的日常，民主就是人民作主，選舉、罷免、創制、複決都是憲法賦予民眾的權利，民眾希望看到朝野能夠團結，中央地方能夠合作，一起為民眾共同打拚，這個才是台灣目前的現狀。