賴清德出席傾聽企業心聲 侯友宜喊話：不能選舉思維治理國家
賴清德總統今日出席新北產業園區活動，新北市長侯友宜藉此機會公開表達對中央政策的三點期待與建議。他指出，當前國內外政經情勢嚴峻，政府應從國家整體利益出發，摒棄選舉思維治理國家，集中力量處理企業最關切的結構性問題。侯友宜說企業不怕挑戰，怕的是政策失衡與資訊不透明，唯有務實以對，才能確保台灣在國際競爭中不落人後。
侯友宜表示，自己過去在行政院會多次呼籲中央強化資訊公開機制，協助企業掌握趨勢、調整策略。侯指出，台灣產業界最在意的不是補助多寡，而是能否及早取得正確政策訊息。他呼籲賴總統信守過去承諾，透過數位化手段讓產業資料透明化，建立中央與地方即時對接平台，讓企業在第一時間掌握方向，不再因資訊落差錯失發展契機。
侯友宜指出，AI與半導體是台灣最具競爭力的產業，但也最依賴穩定的能源供應。雖然政府宣稱再生能源有成長空間，但目前供電結構風險仍高。以目前再生能源占比約25%、核能即將退場為例，若無替代方案補足缺口，備轉容量恐跌至4.5%，將出現供電危機，衝擊產線運作與國際信任。他籲中央正視現況，提出穩定、可預期的能源戰略，為企業打下穩健基礎。
侯友宜說，許多企業與民眾擔心，政策被短期選舉思維主導，導致重大議題久拖未決、改革方向反覆。無論是產業升級、電力調度還是國際布局，都需要長遠的規劃與超越政黨的決策智慧。呼籲賴清德以總統高度凝聚共識，領導團隊以國家為念、以人民為本，排除政治算計，讓政策不再綁手綁腳，還給產業穩定發展的空間。
侯友宜致詞最後表示，台灣已不是只靠口號就能生存的年代，必須實事求是地處理能源、資訊與治理三大問題。他重申地方政府願與中央攜手合作，也期待總統真正聽見第一線產業的聲音。他呼籲所有執政團隊，回歸初心，讓政策貼近產業、支撐民生，唯有政策下得去、企業撐得住，國家才能穩健前行、永續發展。
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