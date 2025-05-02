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卓揆NCC名單跳票 藍委質疑：恐是賴清德有意見

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。記者林俊良／攝影
國民黨立委李彥秀。記者林俊良／攝影

NCC主委與委員人事案卡關數月，行政院長卓榮泰4月29日答詢曾說，本周提出名單沒有問題，但今天在院會則改口說「抱歉」。國民黨立委賴士葆質疑，跳票恐是要配合大罷免，想甩鍋給在野黨；國民黨立委李彥秀則分析，顯然重新提名，賴清德總統的意志非常重要。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人，任期至去年7月31日，不過去年11月立法院通過NCC組織法「翁柏宗條款」後，政院即宣布將重新提出名單，但直到現在都尚未提出。

其實在立法院4月29日院會總質詢時，國民黨立委李彥秀就追問過卓榮泰，是否會提NCC人事？卓榮泰當時還表示，「希望30日能夠達成，但至少這周（提名）是沒問題」，結果今天上午卓榮泰改口直稱「抱歉」，看下周能不能完成。

賴士葆質疑，民進黨高官不管有沒有跳票都有目的，就是配合大罷免，再甩鍋給在野黨，雖然在野黨也擔心被甩鍋，但立法院沒有耽誤人事案。

李彥秀表示，她29日總質詢時關心NCC委員重新提名進度，不料才過3天，卓院長又親自為跳票道歉。她很同情卓院長，雖然卓在答詢時表示「找人過程沒有向賴清德總統報告」，但是以賴總統事必躬親的政治性格，顯然重新提名，賴清德的意志也會非常重要。

李彥秀批評，民進黨干預新聞與言論自由，完全不演，不僅關閉新聞台，還曾經發生NCC主委被罵走的事件，再加上委員成為詐騙集團門神，主委被列為瀆職、背信、洩密、違反個資被告等。NCC的社會形象一再受到重挫，大大降低人才擔任NCC委員的意願。

NCC 卓榮泰 李彥秀

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