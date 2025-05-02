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新北市4議員今北檢亮死刑犯手銬 痛批檢調淪政治打口、銬在野黨

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
新北市議員王威元、林國春、洪佳君、陳儀君今至台北地檢署門口反對檢調濫權，痛批民進黨政府踐踏民主。記者蕭雅娟／攝影
新北市議員王威元、林國春、洪佳君、陳儀君今至台北地檢署門口反對檢調濫權，痛批民進黨政府踐踏民主。記者蕭雅娟／攝影

國民黨各地方黨部因罷免案遭搜索，新北市議員王威元、林國春、洪佳君、陳儀君今至台北地檢署門口反對檢調濫權，痛批民進黨政府踐踏民主，林國春拿出曾經銬死刑犯的手銬，直指檢調淪政治打手、銬住在野黨，先銬柯文哲，搞不好會銬朱立倫？眾人強調司法公正是人民期待，呼籲司法單位作清流，不該淪為政治打手。

國民黨新北黨部書記長陳貞容被控涉偽造罷免相關文書，4月29日涉個人資料保護法、偽造文書罪遭羈押禁見獲准。

林國春指出，民眾自動自發到服務處連署，有些家人不方便的就會拿空白連署書回家，我們收下1、2千份連署書，沒有辦法查核是不是出境、通緝、失蹤，不然選委會可提供電腦供查核，或開放電腦連線，比照警察查通緝犯輸入身分證字號查核就知道是否失蹤或死亡。

他直指「我們沒有查核的能力，這是行政部門要去做的」，行政部門查核後說連署書有失縱、死亡，卻拿這個辦案。他拿出2個手銬說，他當警察15年，這手銬曾經銬死刑犯及擄人勒贖、槍枝犯嫌及流氓，什麼時候拿手銬銬在野黨人士？

林國春說，台灣引以為傲的民主、法治、人權在民進黨執政的當下完全蕩然無存，司法檢調人員政治性辦案，台澎金馬、華人世界說台灣拿手銬銬在野黨，先銬柯文哲，搞不好會銬朱立倫喔？消滅在野黨就是一黨獨大了，那民眾對司法還有信心嗎？他呼籲檢調憑良心、良知辦案。

林國春表示，檢調人員把所有力氣打擊犯罪、打擊詐騙集團，而不是欺壓在野黨人士，這些黨工也是一般老百姓，一輩子沒進過法院，搞不好連警察機關都沒進去過，卻要被搜索、聲押、羈押，情何以堪？四位議員呼籲，「司法公正是人民的期待」

王威元說，拜託大家有風骨，不要為政治服務。洪佳君也呼籲民進黨政府、檢調司法，真的一切該停了。陳儀君指出，罷團沒有能力查核連署人的真實身分，如果這是客觀事實，新北市、基隆市黨部遭大規模搜索，宛如是對付詐騙集團式的搜索，檢調單位已成為政治打手，呼籲司法單位應作為「清流」，不該做政治打手。

新北市議員王威元、林國春、洪佳君、陳儀君拿著曾經銬死刑犯的手銬，直指檢調淪政治打手、銬住在野黨。記者蕭雅娟／攝影
新北市議員王威元、林國春、洪佳君、陳儀君拿著曾經銬死刑犯的手銬，直指檢調淪政治打手、銬住在野黨。記者蕭雅娟／攝影

司法 林國春

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