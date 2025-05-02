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兵凶戰危加關稅…國際動盪又大罷免 朱立倫批：只為一黨之私

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨主席賴清德。記者邱書昱／攝影
國民黨主席賴清德。記者邱書昱／攝影

全台大罷免的同時，國際也面臨到關稅等各項課題。國民黨主席朱立倫今早到台北市永春市場街講表示，兩岸兵凶戰危、國際關稅及美債等風波將來臨，加上大罷免造成社會對立，民主崩壞、台灣不就垮了？現在賴清德總統就是為了一黨之私搞大罷免，最後人民的反撲會撲向賴清德。

朱立倫表示，他從去年、從賴清德就任第一天就一再地呼籲，但畢竟大家還是一個傳統的想法，就是家和萬事興，以和為貴，但是已經看到兩岸的兵凶戰危、看到國際的關稅、美債跟匯率戰即將來臨，再加上如果大罷免造成社會的對立，民主的崩壞，那麼台灣不就垮掉了嗎？

朱立倫說，沒想到賴清德竟然完全不顧兩岸兵凶戰危，也不顧關稅的大風暴，竟然執意要搞大罷。「為的是什麼？為的只是想要一人之私，一黨之私。」

朱立倫說，還是誠心的呼籲，還有18天就是520，全民都在看，賴清德的選擇到底是持續要搞大罷免？持續要搞社會對立？持續要讓台灣分裂？「如果要讓整個民主崩壞的話，他（賴清德）就繼續幹吧。」

朱立倫說，但是可以說最後人民的反撲，最後一定會撲向賴清德，要賴清德下台。

朱立倫 罷免 賴清德

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