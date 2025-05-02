四月底提NCC名單跳票致歉 卓榮泰：人選確定下周公布

行政院長卓榮泰今天赴立法院施政報告備詢前表示，國人都關心重新提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，目前人選都已經確定，在進行人事作業，但其中有幾位人選希望多給幾天時間，都尊重讓被提名人完成本身工作上及生活安排，所以很抱歉，本來預4月公布名單，看下周能不能完成。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日。行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單送立法院審查，但未獲立法院通過。

卓榮泰曾承諾今年4月底前提出NCC人選。4月29日，卓榮泰面對立委李彥秀質詢時表示，希望能在4月底提出人選，行政團隊仍在努力中，「希望明天可以達成」，但至少這禮拜沒有問題。