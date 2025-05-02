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四月底提NCC名單跳票致歉 卓榮泰：人選確定下周公布

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
行政院長卓榮泰曾承諾今年4月底前提出NCC人選。但今已進入5月，尚未提出NCC人選，引發外界關切。今天立法院進行施政質詢，會前NCC代理主委陳崇樹（左）迴避媒體提問。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰曾承諾今年4月底前提出NCC人選。但今已進入5月，尚未提出NCC人選，引發外界關切。今天立法院進行施政質詢，會前NCC代理主委陳崇樹（左）迴避媒體提問。記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰今天赴立法院施政報告備詢前表示，國人都關心重新提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，目前人選都已經確定，在進行人事作業，但其中有幾位人選希望多給幾天時間，都尊重讓被提名人完成本身工作上及生活安排，所以很抱歉，本來預4月公布名單，看下周能不能完成。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日。行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單送立法院審查，但未獲立法院通過。

卓榮泰曾承諾今年4月底前提出NCC人選。4月29日，卓榮泰面對立委李彥秀質詢時表示，希望能在4月底提出人選，行政團隊仍在努力中，「希望明天可以達成」，但至少這禮拜沒有問題。

但今已進入5月，卓榮泰尚未提出NCC人選，引發外界關切。卓榮泰2日上午赴立法院進行施政總質詢，會前回應媒體詢問本周是否會出NCC名單做以上答覆。

行政院長卓榮泰（中）曾承諾今年4月底前提出NCC人選，但今已進入5月，尚未提出人選，引發外界關切。卓榮泰今天赴立法院施政質詢，回應媒體表達抱歉。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（中）曾承諾今年4月底前提出NCC人選，但今已進入5月，尚未提出人選，引發外界關切。卓榮泰今天赴立法院施政質詢，回應媒體表達抱歉。記者林俊良／攝影

NCC 卓榮泰 立法院

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