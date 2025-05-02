輪到台中了！檢調搜索台中國民黨部 黨內人士嘆：不意外

檢調全台大動作偵辦罷免連署涉及偽造文書與個資法相關案件，多縣市藍營黨部遭到搜索，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人遭押。今天上午檢調搜索國民黨台中市黨部與太平區黨部，目前尚在搜索中，黨內人士嘆，等了那麼久，「該來的果然還是要來！」

台中6名藍委都遭連署罷免，全數進入二階，罷團稱羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪已經達標；2名綠委蔡其昌、何欣純也遭連署罷免進入二階，不過罷綠委連署出現149份死亡連署書，蔡、何都曾怒批踐踏法治。

台中檢調機構今天上午搜索國民黨台中市黨部與太平黨部，黨部主委顏文正證實此事，不過目前仍在搜索中，後續尚待觀望。

藍營人士表示，台中黨部在罷綠委一階連署並未提供太多協助，因此若真的涉及偽造文書等狀況，情節應該也相對輕微，所以才被放到這麼晚才搜索；事實上，檢調開始全台大搜索之後，台中地方人士都在想「甚麼時候輪到我們」，今天的搜索只能說，不意外。

藍營人士認為，目前還在搜索，不過從檢調偵辦其他縣市的狀況來看，很難想像台中有辦法安全下庄，部分黨公職被聲押乃至羈押應該難以避免；另一方面，台中罷綠委二階本來就不太容易過，黨部被搜索影響不大，反而可能會激起支持者憤怒，在罷藍委第三階段出來投不同意票。