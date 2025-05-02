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【重磅快評】豢養青鳥戰媽祖 賴清德厚顏參香扮善男

聯合報／ 主筆室
賴清德總統昨晚第三度到苗栗縣後龍鎮山邊媽參香祈福，受到熱烈歡迎。記者胡蓬生／攝影
賴清德總統昨晚第三度到苗栗縣後龍鎮山邊媽參香祈福，受到熱烈歡迎。記者胡蓬生／攝影

又到「瘋媽祖」時節，賴清德也不例外，昨天趕赴苗栗恭送山邊媽祖、白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香。他聲稱代表台灣人民恭祝圓滿成功，但他豢養的青鳥們，卻提前在北港鬧事。罷團蹭媽祖人氣舉辦大罷免聯署，公所不配合路權，支持者怒批「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？」呼籲青鳥們站出來捍衛尊嚴。

賴清德看似虔誠，祝禱媽祖神威更顯赫，他的青鳥po文糾團拆媽姐的台。賴政府早已認定宮廟團體淪為統戰工具，青鳥指控「拜媽祖被統戰」其來有自。諷刺的是，為了大罷免催二階段聯署，賴清德還是得裝出善男信女的模樣，以便借助「福建人林默娘」神威。

大選時，民進黨中央攻扞宮廟受中共統戰，指控「媽祖介選」。當賴總統企圖團滅在野黨時，則利用媽祖「挺大罷免」。他在廟前恭送白沙屯媽祖登轎啟程，青鳥則同時散布假訊息，聲稱拱天宮廟方「延後出巡時間暗示衝最後一波」。綠共利用媽祖統戰，手段一點不輸紅共。社群平台最近出現各種「神跡」，見證媽祖傳音「拜完就快去聯署」。

白沙屯拱天宮有無配合大罷免，安排媽祖北港進香日程，只有「天知道」；不過，罷團則是化身香燈腳，混在祈福香客裡求聯署。除了跟團，台灣經民連等罷團早早在北港朝天宮前擺攤熱身，原定在5月1日舉辦「丁學忠究責會」，但申請遭北港鎮公所及雲林縣政府駁回。經民連質疑縣府阻撓「拔丁」，隨即有支持者po文怒罵「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？」煽動青鳥「站出來」。

北港鎮公所被嚇到，趕緊澄清因經民連申請地點鄰近遊客中心，媽祖進香期間有卅多萬人匯集，罷團活動恐衝擊交通與信徒休憩需求。基於公共安全考量不能同意。拱天宮看事態升溫也打破沈默，聲稱秉持宗教中立立場，對罷團沿途收聯署書行動不予評論，但「廟口與廟前不允許舉辦政治活動」，避免干擾信仰活動進行。

網民大酸青鳥戰媽祖是「宗教戰爭」，「正邪大戰」；還有人提醒賴清德「在慈祐宮被紅布蓋頭，還敢讓青鳥去北港嗆媽祖？」。有民眾祈求媽祖「保祐賴總統放下雙標，作個正常人」。這話發人深省，賴清德選總統時質疑媽祖「統戰介選」，到了大罷免時搖身信徒膜拜扶轎，鬼話連篇，渣到非比尋常。他在拱天宮媽祖神像前大談善惡，真以為自己只是對著木頭表演嗎？

北港朝天宮 白沙屯媽祖 統戰

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