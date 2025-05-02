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本周提NCC名單跳票 卓榮泰：抱歉 人選確定看下周能否公布

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今天表示，國人都關心重新提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，目前人選都已經確定，在進行人事作業，但其中有幾位人選希望多給幾天時間，都尊重讓被提名人完成本身工作上及生活安排，所以很抱歉，本來預4月公布名單，看下周能不能完成。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日。行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單送立法院審查，未獲通立法院過。

行政院長卓榮泰上個月29日赴立法院備詢，答詢時表示，希望在4月能夠提出人選，行政院正在努力做這件事情，本周政院院會是一個時間點，希望能達成，至少這周提出人選沒有問題。

立法院今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前受訪表示，國人都關心NCC人選，目前在人事作業政院會尊重被提名人，希望完成被提名人本身工作及生活的安排。卓榮泰說，抱歉，本來預計4月，可能下周讓被提名人完成安排。

NCC代理主委陳崇樹表示，提名是行政院職權，名單是行政院會送給立法院，所以即便有，NCC也不會知道。至於行政院是否有跟NCC討論，陳崇樹說，這部分沒有。

NCC 立法院 行政院

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