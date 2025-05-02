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【專家之眼】為何得死戰獨裁？賴清德是藏鏡人嗎？

聯合報／ 楊穎超/銘傳大學副教授
從面對「反綠共戰獨裁」集會的若干言論來看，有權者從上到下，對過往指責造成白色恐怖的獨裁概念不理解，對被指稱獨裁不戒慎恐懼，而部分社會人士對此反應，也讓人警覺司法作為壓迫工具的歷史有輪迴可能。記者胡經周／攝影
從面對「反綠共戰獨裁」集會的若干言論來看，有權者從上到下，對過往指責造成白色恐怖的獨裁概念不理解，對被指稱獨裁不戒慎恐懼，而部分社會人士對此反應，也讓人警覺司法作為壓迫工具的歷史有輪迴可能。記者胡經周／攝影

為了不讓絕對權力造成絕對腐化，健全的民主政治需要強有力的反對黨，或者最低標準，人民要小心選擇站在執政黨立場的時機，別助紂為虐、未來害到自己。然而，從面對「反綠共戰獨裁」集會的若干言論來看，有權者從上到下，對過往指責造成白色恐怖的獨裁概念不理解，對被指稱獨裁不戒慎恐懼，而部分社會人士對此反應，也讓人警覺司法作為壓迫工具的歷史有輪迴可能。難怪黑格爾說：「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史學到任何教訓。」

先釐清一些相關概念經驗：一、法治概念來自西方，過去東方社會靠「禮」統治：縣太爺或仕紳是在穩定倫常秩序，而非合法前提下解決爭訟。形成此現象的合理性在於，皇權沒能力下鄉，穩定是鄉里最高價值。不重視法律的精神流傳至今，就是人民對交通法規不太在乎，乃至於寬容政客對憲法及法律的蔑視。而此也讓人理解，法治不一定該是最高價值，應看社會需要。至於如何決定需要？這就是文化與政治了。

第二、過去對台灣白色恐怖的「理解」，是建立在少數的普遍想像裡。建構者把情治檢調行為與司法追訴，歸因於獨裁者意志展現，再將當時政府與社會對立起來，稱「戒嚴之下的台灣社會人人自危」、「民眾的日常生活都在這般天羅地網、滴水不漏的多重監視下，動輒得咎」、「恐怖的社會，人人都在戰慄下沈默。」

但政府不可能維持對多數人恐怖統治，又能獲得匿名投票的多數長期穩定支持。上述對於剛過時代如此描述，還能長期壟斷言論市場，令人瞠目結舌。但現狀既然如此，至少可以理解少數人確有類似經驗；而當時社會多數的角色，由其投票意向觀之，就算不是站在批判少數立場，也至少是坐視政府行事。

由此思考「戰獨裁」集會相關言論反映的問題：

首先，有論者稱，獨裁就是最高統治者權力不受節制，領導人可以為所欲為。這個定義限縮了學界對於各式獨裁體制的描述。例如民主憲政國家在危機時所作的緊急措施，有「憲政獨裁」之說，其型態大約可包括緊急命令、戒嚴，甚至戰時內閣的組織等。由此可見，獨裁重點不在體制是否容許定期選舉、公民集會，而是實際是否有足以制衡當權者的力量。

這就進入體制運作問題：台灣當下有多少力量曾經展示有能力制衡總統獨斷？答案是幾乎沒有。理論上台灣具備五權分立的民主體制，然而，藍白之所以上街，就是因為明明兩黨合起來占有代表民意的立法院多數，但不僅憲法規定的最高行政機關首長甘為總統執行長、用各種奇妙手段對抗立院，司法機關則被認定為特定政治勢力服務，其他兩權就更不用提了。當有人說現在政府沒有獨裁時，群眾明顯是看夠了不同例子。

其次，就因為綠營年年紀念白色恐怖過往，及歷史上社會多數沉默經驗，一旦自身被指獨裁，就該戒慎恐懼，而不是計較人數或定義，畢竟台海並不像當年風雲緊急，卻已經有人感受到司法壓力了。可是集會當天賴清德的「提醒」，卻是對受迫者的針鋒相對。上街頭者缺乏權力，只能在風雨交加之際出門，有權者卻堅稱法治、不正面回應疑慮。

翻開綠營奪權統治史，有像賴總統口中那麼在意法治嗎？過去黨外街頭狂飆，當時也同樣高喊司法不公，遊走在法律邊緣抗爭，那時論述甚至包括「惡法非法」；這幾年政府施政，包括疫情期間種種法律爭議，族繁不及備載；此次群眾上街理由，其中之一還是司法偏頗問題。

相對於斑斑可考的司法價值失衡，賴可能還沒來得及注意，當天集會上台的白藍領導，提及柯案、批賴分裂台灣、司法的大刀鷹犬，砍向藍白兩黨，卻都不是以無罪角度辯護，朱立倫主席還宣布他等下要去分局，這仍是在承認司法權威的框架下行事。這麼乖的反對黨對比有權者這麼硬地發言，再想想1986年民進黨違法成立，蔣經國總統卻僅是聽之任之，為台灣和平民主轉型留下典範的智慧，賴硬到底後台灣要怎麼邊鬥邊應付內外挑戰？難怪媒體人說賴：「可以少點講話，或安安靜靜接受抗議，讓老百姓有個出口，也是一種方式，你這不是提油救火嗎？」

第三，經過司法手段的美麗島世代，已有人向政府提出建言，但部分人士卻還以各種形式附和當權者。除發言幫襯外，猶記民主化時期，有群人義正詞嚴批評政府，包括大談司法獨立、研究前政府是怎麼動用司法影響選舉的，現在卻多沉默不語，甚至悶聲發財情況。有這麼聰明選邊的人民，當權者恐怕不會節制使用權力。

總之，在沒有真正制衡制度下，現在台灣內外交迫，更需要團結，可是有權者毫不保留地使用權力製造紛爭，不少人則有意無意地與其站同一邊。然而，台灣再分裂下去，法治、國家還可以維持嗎？ 

此外，現狀對於白色恐怖研究，還有很多反思價值。包括司法追訴，是獨裁者的意志展現，還是包括個人自利考量，甚至超越之？台灣社會到底存不存在並非追求權力，僅是立基於獨立精神向當權者抗爭，甚至單純說不的勇氣？相較以前壓制反對意見政府擁有平均七成投票民意支持，目前只有四成的政府，敢冒歷史大不韙的底氣為何？多數人在知道歷史教訓前提下，仍選擇繼續沉默，代表的意義又是什麼？最後，本文提及黑格爾名言，前瞻未來，希望只是悲觀錯用而已。

司法 權力 白色恐怖

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