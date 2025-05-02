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公務員忠誠查核措施 卓揆令再盤整

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導

近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰責成政務委員馬永成檢討公務員忠誠查核措施。行政院透露，卓揆昨天下午已聽取調整方案，還要做進一步盤整，有定案將適時對外說明，並通令各部會依序執行。

國安會祕書長吳釗燮在外交部長任內的助理何仁傑涉共諜案，民進黨前民主學院副主任邱世元、總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨因捲共諜案遭檢調羈押。卓揆兩周前指示要求強化公務員忠誠查核機制，並予落實。

針對初步強化方向，政院日前提到，調整方案擬以接觸機密程度作為未來檢討方向，並思考是否入職後也要進行定期或不定期查核。據了解，會中正是以此方向作為討論主軸，但卓揆聽過報告後還須再度盤整、調整。

此外，總統府發言人李問表示，賴清德總統提出國安法制措施後，部分評論指控對中國「挑釁」，這完全不是事實；針對滲透的自我防衛，並不是挑釁，就如同房子為了防範竊賊入侵，因而安裝警鈴系統，不能說是挑釁竊賊。

國安法 總統府發言人

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