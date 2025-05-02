冷眼集／防堵無限上綱 兩岸恐倒回「三不時代」

國安法修訂成為民進黨立委的最愛，九個提案高達一六六人次連署。陸委會副主委梁文傑面對綠營立委要求加大懲罰力度，表示雖已努力做，但是「法律授權不足」，對立委提案「敬表支持」；政院雖未提案，但對綠營立委群起助攻，顯然大大「深得我心」。

現行國安法已規定，對外國、大陸、港澳、境外敵對勢力，不得為其發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；王定宇等綠營立委提案要求，「為其組織、機構、團體之成員或參與其活動」也要裁罰；乍看似乎很符合綠營高唱的「反統戰」，但實際上，恐怕將讓兩岸倒退到解嚴前的「三不」時代。

關鍵在，大陸至今仍是黨政一體，官方統攝一切社會活動，理論上沒有任何合法活動可與黨國完全切割。如果綠營立委所提修正草案當真通過，且按字面從嚴認定，任何與對岸的交流，抑或任職於具有陸港澳資本的企業，恐怕都可解釋成觸法。甚至國安法規範對象還包括外國，諸如黑熊學院等接受ＵＳＡＩＤ贊助的團體，是否也有觸法之虞？

從近日新聞更暴露的離譜現象是，台灣把「反統戰」唱得震天價響，卻根本不知「統戰」為何。如果「統戰」只有偷拐詐騙的負面意義，中共怎會大剌剌將「統戰部」列為一級組織？

事實上，統戰是「統一戰線工作」，亦即團結社會力量，聯合共黨之外其他團體，其實近乎「交友」、「籠絡」。然而這種行為不是只有中共才懂，一般國家與組織，也會藉著結交外界力量，達到自身目標。我方開放陸生來台就讀或交流，允許陸港澳電影工作者參加金馬獎，乃至美國贊助其他國家的ＮＧＯ，道理並無二致，難道我方這種「統戰」行為也該罰？

回到基本問題：中共對台當然懷抱統一的企圖心，然而兩岸近在咫尺，可不可能築起高牆，做到完全不相往來？執政者若把「防堵」無限上綱，距離重回戒嚴時代，能說不遠嗎？