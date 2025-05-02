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設國安法庭？在野轟「綠色恐怖」

聯合報／ 記者張曼蘋王千豪／台北報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會昨審國安法部分條文修正草案，無黨籍立委高金素梅質疑，民進黨立委陳冠廷提出「設立國家安全專業法庭」，如同白色恐怖、戒嚴。陳冠廷回擊，這是提升司法對國安案件的專業審判能力。國民黨立委賴士葆則認為，就是進一步執行綠色恐怖路線。

高金素梅質詢，民進黨政府主導下，二○一九年修國安五法、制定反滲透法，二○二二年又修國家安全法，現在跟國家安全有關的法條多達三百九十七條，如今又要再次修國安法。

高金素梅點名陳冠廷的提案「應設立國家安全專業法庭，由具有國家安全相關專業知識之法官辦理」，她說，按照陳冠廷修法說明，近年因違法國家安全法的相關案件的判刑，都是輕判和易科罰金，須重新訓練一批可以達到績效、能判重刑的法官，不就跟當年的白色恐怖、戒嚴時期心態一樣？高金素梅質疑，要用軍法官來判案，首謀判刑至少要十五年以上，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」

司法院刑事廳調辦事法官吳元曜說，法官加強教育訓練都有在做，也尊重法官量刑判斷。

陳冠廷則回擊，指該提案是在現行民主憲政體制與法院組織法框架下，設立處理特定專業領域的專業法庭，只是要求由具備國安專業知識的法官來審理國安案件，並要求這些法官每年接受一定時數的國安專業訓練或在職研習，目的在提升司法對國安案件的專業審判能力，與威權時代軍事審判不同。

賴士葆認為，目前已有反滲透法及國安五法，有關設立國安專業法庭相關修法，說到底還只是為大罷免添柴火，以強化其抹紅在野黨路線，進一步執行綠色恐怖路線而已。

國安法 民進黨 白色恐怖 陳冠廷 高金素梅

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