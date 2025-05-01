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賴清德山邊媽參香祈福 3分鐘「施政報告」

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
賴清德總統今晚第三度到苗栗縣後龍鎮山邊媽參香祈福，受到熱烈歡迎。記者胡蓬生／攝影
賴清德總統今晚第三度到苗栗縣後龍鎮山邊媽參香祈福，受到熱烈歡迎。記者胡蓬生／攝影

賴清德總統今晚第三度到苗栗縣後龍鎮山邊媽參香祈福，特別花3分鐘「施政報告」，尤其今天是勞動節，賴清德說，他幫基層的民眾減稅、加薪，減輕家庭的負擔，做長照3.0。

山邊媽與白沙屯媽祖同轎進香前夕，賴總統7點40分先到山邊媽，苗栗縣議會議長李文斌、後龍鎮長謝清輝等人陪同參香祈福，並請山邊媽登轎，賴清德說，他是第三度到山邊媽，山邊媽董事長陳文明敬拜神明，他當總統要服務人民，各司其職。

賴總統強調，除了承諾要來敬拜神明，這一年來做了幾件事情，用3分鐘「施政報告」，尤其是今天剛好是勞動節，政府在幫基層的民眾減稅，個人一年收入44萬6000塊錢以下不用繳稅，也就是說平均一個月接近4萬塊錢，還不用繳稅。

第2件事是加薪，基本工資已經連9年加薪，公務人員也加薪，也鼓勵企業界要加薪，也看到5成以上的企業有幫勞工加薪，大家有感受到嗎？另外，政府還有減輕大家的家庭負擔，0到6歲國家一起養，現在念高中職免學費，念私立大學有學費補助，一年3萬5000塊錢，如果是低收入戶的家庭額外一年再給2萬塊，如果是中低收入戶家庭一年額外給1萬5千塊，幫助孩子念書。

賴總統說「我們一定都會老」，現在做長照3.0，把據點開得更多，服務做得更好，而且推動公立的機構式的老人服務。

山邊媽在賴清德參香後啟程，賴清德也轉往白沙屯拱天宮，山邊媽在各友宮神明相送下，也出發先遊庄，結束後再轉往拱天宮舆白沙屯媽會合，同轎往北港刈火。

白沙屯媽祖 神明 賴清德

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