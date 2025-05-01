數發部「媒體議價法」牛步 學者：別拿個案當藉口

「媒體議價法」草案討論熱烈，數發部指出碰上美國關稅問題及外國失敗經驗，不宜倉促立法。元智大學資訊管理學系教授周韻采批評，現在因想找數位平台一同打詐而不敢得罪，但打詐是數發部本職，不能因此就拿特定國家個別例子當藉口，其實相關機制在美國及歐盟都有成功案例，還是盼能順利立法，除能讓媒體能議價，也揭露資訊讓大眾了解廣告如何計價。

立法院交通委員會昨排審「新聞媒體與數位平台議價法」草案，國民黨立委力推要有「強制議價權」，即便認為要透過基金會扶助媒體的立委，也認為議價權是當務之急。黃彥男答詢時表示，澳洲經驗最後沒成功，現在又碰上美國關稅問題，「我個人認為不是好的時機」；藍綠白眾多立委則要求一定要有院版，不能說因為澳洲案例就放棄，應拿出堅定態度，同時也要符合媒體需求需求及時代潮流。

周韻采分析，數發部看來有點不願意，他們似乎一直希望如前部長唐鳳般思維，想用協作方式而非立法，但他們說明的例子又很奇怪，Meta公司現在對於網址連結權重本來就比較低，他有自信可以不與媒體合作；谷歌（Google）的問題則是他占網路平台、社群平台，違反美國反競爭法，所以像在澳洲還未立法之前，谷歌本來就有在跟媒體談，現在也持續在談，因此應該要相信美商誠意。

周韻采指出，數發部重點是在打詐，那現在數發部又找數位平台來配合，可能就不好意思立這法，但打詐本來就是數發部要負責的，怎麼可以因此不立法？她也提到，其實不管哪一版的法案，最重要不僅有媒體分潤，而是揭露資訊，讓大家知道廣告如何計價。

周韻采表示，加拿大主要看美國新聞，立法才會出現Meta排除新聞連結的情況，但其實Meta在歐盟也是有相關機制，尤其在美國，前三大媒體也都在分潤；谷歌對於著作鄰接權也沒有拒絕，法國甚至因為谷歌沒付錢而開罰。所以數發部不能挑幾個特別案例，就來當不立法藉口。