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不能再有「剴剴」 立委盼兒托法修法考量家外安置特殊性

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為3月台北地院開庭審理剴剴案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。本報資料照片
圖為3月台北地院開庭審理剴剴案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。本報資料照片

兒虐致死剴剴案後，外界關注「不適任」保母，政府也推動《兒童托育服務法》修法，目前草案已通過行政院審查，後續將送交立法院審議。立委陳培瑜提醒，家外安置兒少的特殊性，應該納入修法考量。居托保母雖有接受基礎知能培訓，但托育中心訪視員缺乏相關訓練，對安置兒少風險辨識與照顧狀況的評估能力不足，擔心「漏接」。

立法院社福及衛環委員會今針對「病人自主權利法修法」進行詢答。陳培瑜表示，安置兒少通常來自原生家庭功能不全，多數身心受創、照顧難度高，卻可能被轉介至居家托育服務，並未充分揭露背景與照顧需求。

她指出，居托保母雖有接受基礎知能培訓，但托育中心訪視員則缺乏相關訓練，對安置兒少的風險辨識與照顧狀況的評估力仍有不足，若未及時發現高風險個案，恐造成「漏接」，錯失受到不當對待的案例。

「我們應該從剴剴案學到教訓」，陳培瑜說，安置兒少不應該一體適用，她建議，托育人員資格審查應比照寄養家庭，以家庭成員為評估對象。

社家署科長洪偉倫表示，建議將納入討論。對於不適任保母監管，草案針對不當對待依違反情節分為重大和輕微。洪偉倫說，將制定子法並培訓調查人員，訂定準則與規範，讓第一線工作人員有更明確的依據可循。

草案也涉及保母薪資與托育費用調整機制。陳培瑜質疑，目前由地方各自訂價，造成縣市落差顯著，「高雄六年調三次，馬祖六年都未調漲」，恐打擊保母留任意願。洪偉倫回應，未來中央將統一訂定保母收費項目與原則，費用金額則將依照各地物價指數由地方制定。

保母 托育 風險

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