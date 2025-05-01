韓國瑜款宴日自民黨青年局 感謝長期提升台日關係

立法院長韓國瑜今天在立法院款宴日本自由民主黨青年局局長中曾根康隆一行。韓國瑜表示，感謝青年局多年來對台日友好關係的積極推動與貢獻。看到日本新生代國會議員展現的活力，深信日本國會未來發展潛力無窮。

立法院長韓國瑜今天中午在立法院款宴日本自由民主黨青年局局長中曾根康隆一行11人，由任立法院台日交流聯誼會副會長的國民黨立委洪孟楷、民眾黨立委黃珊珊、民進黨立委陳冠廷等跨黨派立委作陪。

韓國瑜致詞時表示，看到訪團成員充滿朝氣與活力，令他感受到青春的美好。自民黨青年局與立法院及台灣各界長期互動密切，友誼深厚，他也藉此機會特別感謝青年局多年來對台日友好關係的積極推動與貢獻。

韓國瑜指出，他在35歲時首度擔任立委，今天看到日本新生代國會議員展現的活力，深信日本國會未來發展潛力無窮，他引用美國總統川普口號「MakeAmerica Great Again（讓美國再次偉大）」，盼望日本新世代日本國會議員承先啟後「Make Japan GreaterAgain（讓日本再次偉大）」。

中曾根康隆指出，2019年他首度與時任高雄市長的韓國瑜會面，雙方互動良好，讓他留下深刻印象，而6年後再見面，韓國瑜現在已是代表台灣最高民意機關的立法院長，雙方仍保持友好情誼，令他非常感動，期待未來韓國瑜訪日時，彼此有機會再度會晤。

中曾根康隆表示，他與在座立委淵源匪淺，和洪孟楷是情誼深厚的老朋友、黃珊珊曾於去年拜會自民黨黨團，以及此次訪台期間，陳冠廷悉心招待，充分展現台日交流基礎深厚。盼台日兩國在既有基礎上，持續深化交流合作，以促進雙邊關係的推展與繁榮發展。

最後，韓國瑜特別準備「立法院版紀念高粱酒」並親自簽名後致贈訪賓，以感謝青年局長期以來對台灣的支持，訪賓則回贈象徵開運與心想事成的不倒翁，象徵台日友誼長存。