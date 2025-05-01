數發部憂「媒體議價法」困境 朝野立委要求政院提版本

「媒體議價法」草案討論熱烈，今於立法院交通委員會詢答時，數發部僅強調會持續研議，藍綠白眾多立委則要求一定要有政院版，不能說因為澳洲案例就放棄，應拿出堅定態度，同時也要符合媒體需求需求及時代潮流；數發部回應會繼續開公聽會，並盡快提出。

立法院交通委員會今排審「新聞媒體與數位平台議價法」草案，上午詢答時，數發部長黃彥男多次強調支持「新聞有價」的理念，但澳洲、加拿大及歐盟等經驗都不理想，且現正值與美國關稅談判時刻，恐引發美國關稅報復。

國民黨立委游顥認為，媒體議價法不僅媒體業者、數位平台使用者，社會大眾也高度關注，像澳洲即便面對科技巨頭揚言退出市場，仍堅定立場推動相關法案，最終成功上路，保障了媒體與公共利益；儘管推動過程充滿挑戰，但政府應展現決心，即使存在風險，也應提出具體草案，讓全民參與討論。

黃彥男表示，會盡快在今年下半季提出；NCC代理主委陳崇樹也說，NCC依行政院分工已完成產業調查，並持續參與數發部主導的協調會議，對推動媒體議價法「樂觀其成」。

民眾黨立委張啟楷表示，新聞議價法討論一整早上到下午，還是希望設法解決問題，現在很多媒體已經有個別去與數位平台談，政府還是應該明定依據，讓媒體業者有法源去與平台談，別讓從業人員做白工，爭取該爭取的，不能說就先放棄。他還說，澳洲案例中，平台雖然停止合作，但不代表整個情況不往前走；數發部強調會繼續開公聽會。

民進黨立委林楚茵追問與媒體溝通狀況，是不是原本有些規畫？數發部坦言，本來也是往媒體議價方向規畫，但隨著新技術出現，也看到很多案例，才會有現在的態度，所以還是要持續在大院並跟業者們討論大家能共榮的方案，看用什麼最有效的方法。林表示同意，一定要讓法規走在更前面，回應媒體業的需求及時代潮流。其他如民進黨立委范雲等立委，也盼數發部要有政院版。