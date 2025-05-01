賴總統：感謝日本歷任首相對台海和平穩定的重視

賴清德總統今天接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」時表示，日本包括前首相安倍晉三、岸田文雄及現任首相在石破茂，在重要的國際場合都不斷強調台海和平穩定的重要性，台灣非常感謝日本歷任首相對台海和平穩定的重視與支持。此外，台日產業互補，進一步合作可創造台日雙贏。

賴總統致詞時表示，自民黨青年局和日本青年會議所再度用具體的行動表達對臺日關係深化的支持，他也要代表台灣人民感謝青年局在去年0403花蓮地震時，發起募款幫助花蓮縣受災民眾。

賴總統說，自民黨青年局成員是日本政壇未來的重要領袖，台灣非常重視和青年局的交流，並盼帶來具體成果。台灣和日本也能在經濟產業進行合作交流。台日產業互補，進一步合作可創造台日雙贏。像是半導體產業，台灣的強項在製造，日本的強項在原料、設備與技術，如果雙方合作，半導體產業一定可以更加蓬勃發展。

賴總統認為，除了經濟與國防，台日也可在教育、文化、體育、藝術等領域進行交流。兩國關係向來深厚，自民黨青年局局長中曾根康隆的祖父中曾根康弘前首相也曾派駐台灣，居住在高雄左營明德新村。他衷心期盼，台日關係在原有深厚的基礎上能更上一層樓。

中曾根康隆表示，賴總統提及，希望台日青年能在國防、經濟、文化、教育及藝術等領域充分合作與交流。他認為，在現今複雜、困難的國際局勢下，這些指示有其必要。尤其在美國總統川普的第二任任期，以往大家習以為常的事都不再是必然，世界經濟也產生很大幅度的變化。

中曾根表示，他十分贊同加強臺日間在實務和戰略上的合作，相信雙方能互蒙其利，期盼雙方的交流能朝共同的目標前進。台灣與日本都是四面環海的海洋國家，如何守護海洋，並活用海洋資源，是雙方的共同目標，應該相互合作、全力以赴。而台海的和平穩定攸關東亞、甚至是世界的和平穩定，我們必須讓世界和各國領袖都有此認知，日本也會盡力宣導。

中曾根提到，在半導體產業方面，由於台積電在熊本設廠，讓整個地區變得非常熱鬧，日本政府也補助約1.25兆日圓。未來，日本政府預計再投入10兆日圓，協助AI等領域的發展。台日兩國在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。