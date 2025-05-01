快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

內政部3年50億投入老宅修繕 至少500棟老公寓受惠

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部估匡列50億元特別預算投入老宅修繕，優先針對30年以上4至6樓且無結構危險疑慮的集合住宅。圖／聯合報系資料照片
內政部估匡列50億元特別預算投入老宅修繕，優先針對30年以上4至6樓且無結構危險疑慮的集合住宅。圖／聯合報系資料照片

內政部今開部務會報由國土管理署報告「老宅延壽規畫」，內政部估匡列50億元特別預算投入老宅修繕，短期內增進建築物安全性與無障礙空間品質等，優先針對30年以上4至6樓且無結構危險疑慮的集合住宅，估超過500萬戶，預計可分項補助至少500棟機能復新，下半年會報行政院。

內政部長劉世芳表示，行政院會4月24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內政部預計匡列3年50億元特別預算投入老宅修繕，時程為114年至116年，短期內增進建築物安全性與無障礙空間品質，並與衛福部長照3.0與及經濟部ESCO智能家電節能政策結合推動，給予國內建築、土木、營建與室內裝修等產業支持及就業安定，盼立法院朝野盡早通過特別預算案審查。

根據規畫，114年進行整備及訂定相關規定、115年至116年受理申請及辦理經費核撥，預計可分項補助至少500棟4至6層樓老舊公寓機能復新。能結合衛福部長照3.0，及經濟部ESCO節能政策推動，提升建築物安全性與無障礙空間品質，使長者安居減少換屋困擾，同時帶動整建維護及室內裝修相關產業發展，創造就業機會。

內政部表示，考量台灣現已進入超高齡社會，加上全國屋齡超過30年以上的建物已逾500萬戶，超過總體住宅存量的半數，如何突破人屋雙老已成為社會安全的重要課題。因此將優先針對30年以上4至6樓，且無結構危險疑慮的集合住宅，就室內外空間給予經費補助，提供管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，使房屋經由適當整建維護來延長使用年限。

內政部指出，老屋修繕執行策略也會納入2050淨零碳排趨勢，結合新建築工法、技術與材料，促進營建產業升級，且因無需拆除重建，約可降低60至70%的建築碳排量及大量廢棄物處置的環境負擔碳排，盼短時間內達到改善屋況及相關設施，提升建築物安全性與無障礙空間品質，將可增進高齡者行動的便利性及居住舒適性，讓長者避免換屋困擾。

內政部 建築 老宅

延伸閱讀

民政處長濫用個資 梁文傑：戶政、出入境、兵役對岸有興趣

高雄市府遭控助攻財團土地煉金 都發局長吳文彥親自按鈴提告

地方民代勾搭不法集團破壞環境 卓榮泰：一律嚴查嚴辦

男子涉偽造內政部主任秘書派令 新北檢偵辦起訴

相關新聞

影／柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

國民黨立院黨團日前提出反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防間，民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖敲桌，拐杖斷成兩截，其中一節噴飛狠...

【重磅快評】賴清德心證已成 陳亭妃怎麼跟林俊憲爭？

爭取台南市長寶座的民進黨立委林俊憲、陳亭妃最近吵翻天，林俊憲發動「抹藍」攻勢，陳亭妃則一狀向黨中央告御狀，沒想到賴清德總...

賴總統：感謝日本歷任首相對台海和平穩定的重視

賴清德總統今天接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」時表示，日本包括前首相安倍晉三、岸田文雄及現任首相在石破茂，在重要的國際...

內政部3年50億投入老宅修繕 至少500棟老公寓受惠

內政部今開部務會報由國土管理署報告「老宅延壽規畫」，內政部估匡列50億元特別預算投入老宅修繕，短期內增進建築物安全性與無...

海巡署晉任人員海巡佩階頒授典禮 署長張忠龍親自主持

海巡署於今天上午辦理2025年5月份定期晉任授階典禮，典禮由署長張忠龍主持，晉任人員計有少將軍官3員、校級軍官8員，張忠...

台南500住戶抗議遭光電板包圍 陳亭妃：中央地方踢皮球

台南市麻豆區大地莊園社區500戶居民共同陳情，財團將在周邊近百公頃的魚塭養殖地設置太陽能光電，擔憂綠建築社區將被光電板包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。