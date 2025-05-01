內政部3年50億投入老宅修繕 至少500棟老公寓受惠

內政部今開部務會報由國土管理署報告「老宅延壽規畫」，內政部估匡列50億元特別預算投入老宅修繕，短期內增進建築物安全性與無障礙空間品質等，優先針對30年以上4至6樓且無結構危險疑慮的集合住宅，估超過500萬戶，預計可分項補助至少500棟機能復新，下半年會報行政院。

內政部長劉世芳表示，行政院會4月24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內政部預計匡列3年50億元特別預算投入老宅修繕，時程為114年至116年，短期內增進建築物安全性與無障礙空間品質，並與衛福部長照3.0與及經濟部ESCO智能家電節能政策結合推動，給予國內建築、土木、營建與室內裝修等產業支持及就業安定，盼立法院朝野盡早通過特別預算案審查。

根據規畫，114年進行整備及訂定相關規定、115年至116年受理申請及辦理經費核撥，預計可分項補助至少500棟4至6層樓老舊公寓機能復新。能結合衛福部長照3.0，及經濟部ESCO節能政策推動，提升建築物安全性與無障礙空間品質，使長者安居減少換屋困擾，同時帶動整建維護及室內裝修相關產業發展，創造就業機會。

內政部表示，考量台灣現已進入超高齡社會，加上全國屋齡超過30年以上的建物已逾500萬戶，超過總體住宅存量的半數，如何突破人屋雙老已成為社會安全的重要課題。因此將優先針對30年以上4至6樓，且無結構危險疑慮的集合住宅，就室內外空間給予經費補助，提供管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，使房屋經由適當整建維護來延長使用年限。

內政部指出，老屋修繕執行策略也會納入2050淨零碳排趨勢，結合新建築工法、技術與材料，促進營建產業升級，且因無需拆除重建，約可降低60至70%的建築碳排量及大量廢棄物處置的環境負擔碳排，盼短時間內達到改善屋況及相關設施，提升建築物安全性與無障礙空間品質，將可增進高齡者行動的便利性及居住舒適性，讓長者避免換屋困擾。