檢視公務員忠誠查核措施 卓榮泰聽取調整方案

近期共諜案頻傳，行政院政務委員馬永成協助檢視公務員忠誠查核措施是否有精進、調整空間。行政院今天說，行政院長卓榮泰下午聽取調整方案，若有定案將適時對外說明，並通令各部會依序執行。

近期幾起共諜案引發關注，當中包含國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑等人。卓榮泰兩週前指示，為強化國安機制，請馬永成協助檢視公務員忠誠查核措施是否有精進或未落實執行問題。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，今天下午聽取完整的調整方案報告，若定案後，會通令各部會依序執行。

卓榮泰表示，強化公務人員特殊查核，目的是要提高公務人員對國家的忠誠度，此時此刻這個議題相當重要，請各部會能夠具體落實執行，這將是公務人員對憲法忠誠、對國家忠誠的重要里程碑，必須樹立起強而有力的旗幟，才能讓國人與全世界感受到，政府在這裡守護國家的責任與決心。

針對特殊查核強化的初步方向，李慧芝補充表示，卓榮泰聽取後若有進一步裁示，將適時對外說明，也會通令各部會依序執行。

根據政院日前說法，調整方案擬以接觸機密程度作為未來檢討方向，以及思考是否入職後也要進行定期或不定期查核。