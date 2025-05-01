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【重磅快評】賴清德心證已成 陳亭妃怎麼跟林俊憲爭？

聯合報／ 主筆室
爭取台南市長寶座的民進黨立委林俊憲（右）、陳亭妃（左）最近吵翻天，陳亭妃昨天一狀告向黨中央，賴清德總統（中）則說，「等雙方都在場再講」。圖／聯合報系資料照片
爭取台南市長寶座的民進黨立委林俊憲（右）、陳亭妃（左）最近吵翻天，陳亭妃昨天一狀告向黨中央，賴清德總統（中）則說，「等雙方都在場再講」。圖／聯合報系資料照片

爭取台南市長寶座的民進黨立委林俊憲陳亭妃最近吵翻天，林俊憲發動「抹藍」攻勢，陳亭妃則一狀向黨中央告御狀，沒想到賴清德總統大手一揮說，「林俊憲不在現場，等雙方都在場再講」，讓陳亭妃當場就像「啞巴吃黃連」，有苦難言。

在台南，連路邊小孩都知道，林俊憲是賴清德的愛將。當台南爆發光電弊案、88槍爭議動搖黨本時，賴清德一度在中常會下令，「冬至還沒到，別急著搓湯圓」，三令五申要求黨內初選熄火，「避談2026」。但林俊憲去年疑似偷跑先掛上「信賴連憲」招牌，簡單4個字通關密語，大家都心知肚明；陳亭妃當時抱屈說，賴主席三令五申希望黨內團結不要分化，賴主席在中常會的叮嚀她很認真聽、做筆記，但有人不聽主席的話，相信賴主席不會喜歡，「有人踩到黨主席的紅線」。

不過，賴清德視而不見、聽而不聞，林俊憲、陳亭妃和層峰的距離，外界一目瞭然。民進黨前主席蔡英文任內曾「沒收初選」，這個傳聞至今揮之不去；陳亭妃去年不惜被正國會除名仍堅持參選中常委，就是要預防初選機制被提前封殺。陳亭妃抽籤當選中常委後立即打了預防針，稱她與賴總統一直保持良好合作關係，民進黨選舉遵循初選機制，台南市長選舉一向都是經初選產生，沒有人敢破壞這個機制；她還公開輸誠說，「我現在是賴系」，並在地方高舉「妃常信賴」招牌。

林俊憲這次主動出擊，公開點名陳亭妃藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更稱台南國民黨立委謝龍介派的議員都支持陳亭妃。同屬賴系的民進黨台南市黨部主委郭國文也要求，陳亭妃「說明自己跟國民黨的關係」

陳亭妃昨天在立法院等電梯時巧遇謝龍介，謝要和陳握手，但她避之唯恐不及，掉頭走人時還不忘補刀說，她和謝龍介本來就不好，她在選舉贏了謝龍介5次，而且還告贏謝龍介要判賠25萬元，「謝龍介跟林俊憲比較好」。民進黨立委王世堅則擔任公道伯說，陳亭妃不是今天才受委屈，但她從以前到現在所受到的委屈，都是掛在胸前的勳章。

立法院新會期開議前，賴清德曾邀請黨籍立委於總統官邸烤肉趴，陳亭妃、林俊憲都專程北上與賴總統合影，但賴清德的笑容被外界放大解讀，他與陳亭妃合照的笑容僵硬、與林俊憲合照時則笑容自然，儘管當事人極力淡化撇清，但賴清德「關愛的眼神」投向誰，早就不是秘密。

賴清德在台南本命區舉足輕重，林俊憲不必自稱賴系就如魚得水，陳亭妃喊破喉嚨也很難讓人相信，2026初選在即，當賴清德心證已成，陳亭妃要怎麼跟林俊憲競爭？

林俊憲 賴清德 陳亭妃

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