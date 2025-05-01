海巡署晉任人員海巡佩階頒授典禮 署長張忠龍親自主持

海巡署於今天上午辦理2025年5月份定期晉任授階典禮，典禮由署長張忠龍主持，晉任人員計有少將軍官3員、校級軍官8員，張忠龍親自逐一為晉任人員授階，並邀請晉任人員家屬出席觀禮。

這次晉任少將頒授三線三星分為北部分署副分署長覃仁勇、中部分署副分署長吳建冠及海巡署參議林昇和等3員，都是由海巡基層一路向上歷練，具豐富的海巡基層實務經歷，拔擢晉升實有效激勵，自5月1日生效。

張忠龍致詞肯定晉任同仁為海巡工作的付出及卓越的表現，也感謝與會眷屬，默默給予支持，讓晉任同仁們更能全心投入在工作，無後顧之憂；張忠龍也勉勵晉任同仁，隨著官階的提升，責任也相對加重，要持續秉持「不忘初心，勇往直前」的精神，帶領著團隊創造更卓著的績效。

張忠龍說，海巡署一直以來都肩負保護國家海洋利益、確保海域安寧的重要任務，時刻都表現出高度專業和堅毅意志，未來將持續推動「海巡三安：國安、治安、平安」，加強海上、岸際巡防能力，確保我國海域的安全與穩定。